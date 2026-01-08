Martin Chivers, legendarul fotbalist al lui Tottenham, a murit la 80 de ani

Martin Chivers, unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Tottenham Hotspur, a încetat din viață la 80 de ani. Fostul atacant al naționalei Angliei a fost o figură emblematică a echipei conduse de Bill Nicholson la începutul anilor ’70, perioadă în care Spurs a câștigat două Cupe ale Ligii și Cupa UEFA.

Clubul Tottenham a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și profunda tristețe și oferind condoleanțe familiei, prietenilor și foștilor colegi ai lui Chivers. Jucătorii vor purta banderole negre în meciul cu Bournemouth, în semn de omagiu.

Cariera lui Chivers a început la Southampton, unde a contribuit la promovarea echipei în prima ligă în 1966. Transferul său la Tottenham, în ianuarie 1968, pentru o sumă record la acea vreme – 125.000 de lire – a marcat începutul unei perioade de glorie. În ciuda unei accidentări grave la genunchi, Chivers a devenit un jucător-cheie într-o echipă care a ajuns în patru finale consecutive.

A înscris ambele goluri în finala Cupei Ligii din 1971, câștigată în fața lui Aston Villa, și a avut un rol decisiv în parcursul european al lui Spurs. În 1972, a fost esențial în cucerirea Cupei UEFA, marcând un gol memorabil de la distanță în finala cu Wolves. Sezonul următor a înscris 33 de goluri, contribuind la un nou trofeu al Cupei Ligii și la o semifinală europeană.

Performanțele remarcabile în fotbal

Pentru naționala Angliei, Chivers a marcat 13 goluri în 24 de selecții. Ultimul său meci a fost remiza 1-1 cu Polonia, care a dus la ratarea calificării la Cupa Mondială din 1974.

În total, Chivers a jucat 367 de meciuri pentru Tottenham și a înscris 174 de goluri, înainte de a se transfera la Servette, în Elveția. Ulterior, a evoluat pentru Norwich, Brighton, Dorchester (unde a fost și antrenor-jucător), Vard în Norvegia și Barnet.

După retragere, a administrat un hotel și un restaurant în Hertfordshire și a lucrat în media, inclusiv pentru BBC Radio. A rămas apropiat de Tottenham, fiind o prezență constantă în programul de ospitalitate dedicat legendelor clubului.

