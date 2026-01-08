Sean Swayze, fratele mai mic al lui Patrick Swayze, a murit la vârsta de 63 de ani

Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani în Los Angeles. Conform certificatului de deces, cauza morții a fost o hemoragie gastrointestinală superioară, provocată de acidoză metabolică severă, varice esofagiene și ciroză hepatică alcoolică.

Mesajul emoționant al verișoarei Rachel Leon

La momentul morții, Sean Swayze lucra în industria divertismentului. El a lăsat în urmă doi copii: pe Cassie și Kyle Swayze.

Vestea morții sale a fost împărtășită public de verișoara sa, Rachel Leon, care a postat pe Instagram un mesaj emoționant. Ea a povestit că Sean participase recent la o campanie de promovare inspirată de Dirty Dancing, în memoria lui Patrick Swayze. Rachel a descris cât de plin de viață era Sean și cât de mult își dorea să îl viziteze în Texas.

„Sunt îndurerată să vă spun că verișorul meu, Sean Swayze, a murit astăzi. Aceasta este o fotografie pe care a făcut‑o recent pentru noi, pentru a promova tema Dirty Dancing cu raci. Fiica mea, care este manager de marketing, a venit cu această idee pentru a‑l onora pe verișorul nostru răposat, Patrick Swayze. I-am trimis tricourile lui Sean, iar el le-a purtat cu mândrie pentru noi. Era mereu amuzant și plin de viață” – a scris Rachel Leon, într‑o postare pe Instagram.

Leon a continuat: „De curând vorbeam despre faptul că urma să vină în Texas ca să petreacă timp cu noi, iar eu chiar așteptam cu nerăbdare acest lucru. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către fratele lui, Don Swayze, și către copiii lui Sean. Ne rugăm din suflet pentru întreaga familie în această perioadă dificilă. Vă rugăm să știți că vă iubim și că suntem mereu alături de voi. Sean, te iubesc atât de mult și ne va fi enorm de dor de tine.”

Familia a transmis condoleanțe fratelui său, Don Swayze, și copiilor lui Sean, exprimându‑și sprijinul în această perioadă dificilă.

Legătura cu Patrick Swayze și moștenirea acestuia

Sean era fratele celebrului actor Patrick Swayze, cunoscut pentru filme precum Dirty Dancing, Ghost și The Outsiders. Patrick a murit în 2009, la 57 de ani, după o luptă de 20 de luni cu cancerul pancreatic.

În 2024, văduva lui Patrick, Lisa Niemi Swayze, a colaborat cu organizația Pancreatic Cancer Action Network pentru a crește gradul de conștientizare și finanțarea cercetării privind cancerul pancreatic. Ea a declarat că își continuă implicarea în memoria lui Patrick și pentru a duce mai departe lupta pe care acesta a dus‑o cu boala.

„Legătura mea cu PanCAN există pentru că este în onoarea lui Patrick, pentru că vreau să duc la capăt lupta pentru care el a luptat atât de mult, pe care a vrut atât de mult să o câștige. Iar faptul că el nu mai este nu înseamnă că totul s-a încheiat, iar eu vreau să continui această luptă pentru el” – a declarat ea pentru People.

