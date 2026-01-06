Actrița și culturista Jayne Trcka, cunoscută pentru rolul din „Scary Movie”, a murit la 62 de ani

Jayne Trcka, cunoscuta culturistă americană, model de fitness și actriță, a murit la vârsta de 62 de ani.

Potrivit presei americane, Trcka a fost găsită fără viață în locuința sa din San Diego. Cauza morții este încă în curs de investigare, au transmis reprezentanții Biroului Medicilor Legiști din comitatul San Diego, care au confirmat decesul.

Cauza morții, necunoscută

Fiul sportivei a declarat pentru TMZ că nu știa ca mama lui să fi suferit de vreo afecțiune sau problemă medicală care să explice moartea ei neașteptată. Un purtător de cuvânt al medicilor legiști a declarat pentru The U.S. Sun: „Există semne de traumă pe corp, însă nu putem stabili cauza morții în acest moment.”

Surse din rândul poliției, citate de TMZ, au precizat că o prietenă apropiată a început să se îngrijoreze după ce, timp de câteva zile, nu a reușit să ia legătura cu Trcka. Când a mers la locuința acesteia pentru a verifica dacă este în regulă, a găsit-o inconștientă în bucătărie. Echipajele de intervenție sosite în urma apelului la 911 au declarat decesul la fața locului.

Ascensiunea în lumea fitnessului și culturismului

Jayne Trcka s-a mutat în sudul Californiei în 1986, unde s-a dedicat antrenamentelor cu greutăți și competițiilor de fitness. A început să participe la concursuri de culturism la sfârșitul anilor ’80, iar în anii ’90 a devenit una dintre sportivele remarcate în competițiile naționale și regionale.

În paralel, Trcka a lucrat ca poștăriță, însă în 1998 a renunțat la această carieră și a devenit antrenoare personală certificată. Datorită disciplinei și fizicului impresionant, a apărut în reviste importante de profil, precum Flex, MuscleMag International și Women’s Physique World.

Cariera în film și televiziune

Trcka și-a făcut debutul în cinematografie în anul 2000, în parodia horror Scary Movie, rol care a rămas cel mai cunoscut din filmografia ei. Ulterior, a apărut în emisiuni TV precum Whose Line Is It Anyway? și The Drew Carey Show, dar și în filme precum The Black Magic (2002) și Cattle Call (2006).

Foto – Facebook

