Dimitar Penev, antrenorul care a schimbat destinul fotbalului bulgar, a murit la 80 de ani

Dimitar Penev, selecționerul care a condus Bulgaria spre semifinalele Campionatului Mondial din 1994, a murit la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu boala. Federația Bulgară de Fotbal a confirmat dispariția sa, subliniind că fotbalul bulgar pierde „cel mai bun antrenor al secolului XX”.

Penev rămâne una dintre cele mai respectate figuri din sportul bulgar, atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru cea de antrenor. A fost fundaș central cu 90 de selecții la națională și a participat la trei ediții consecutive ale Cupei Mondiale, între 1966 și 1974.

Performanța care a intrat în istorie: Mondialul din 1994

Sub comanda lui Penev, Bulgaria a reușit cea mai mare performanță din istoria sa: locul patru la Campionatul Mondial din Statele Unite. Echipa a învins Argentina în grupe și Germania, campioana mondială en titre, în sferturile de finală, înainte de a fi eliminată de Italia în semifinale.

Generația condusă de Penev i-a avut în prim-plan pe Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov și alți jucători care au devenit simboluri naționale. Stoichkov, golgheterul turneului cu șase reușite, a fost considerat motorul echipei, însă Penev a fost arhitectul întregului proiect.

Reacții emoționante după dispariția lui Penev

Clubul ȚSKA Sofia, unde Penev a jucat și a antrenat, a transmis un mesaj profund emoționant, numindu-l „eroul nostru” și „unchiul Mitko”, un simbol al clubului și al fotbalului bulgar. „Cu mare tristețe și durere vă informăm despre moartea lui Dimitar Penev. Pierdem unul dintre cele mai mari nume din istoria ȚSKA și a fotbalului bulgar. Nu te vom uita niciodată!” au transmis reprezentanții clubului.

Presa internațională a relatat la rândul ei despre moartea antrenorului. Associated Press a subliniat că Penev rămâne „una dintre cele mai celebrate figuri din istoria fotbalului bulgar” și că performanța din 1994 este încă un reper unic pentru Bulgaria.

Moștenirea lui Dimitar Penev

Pe lângă rezultatele extraordinare, Penev a rămas în memoria fanilor pentru stilul său calm, pentru umorul său caracteristic și pentru capacitatea de a transforma jucători talentați în campioni. A fost desemnat „Antrenorul secolului XX” în Bulgaria, o recunoaștere a impactului său asupra fotbalului național.

Moartea sa marchează sfârșitul unei ere, dar și reamintirea unei perioade în care Bulgaria a fost una dintre cele mai puternice echipe ale lumii.

România și Bulgaria, aproape de o confruntare istorică

În contextul dispariției lui Dimitar Penev, este amintită și performanța României la același turneu final, unde ‘Generația de Aur’ a ajuns până în sferturile de finală și a fost la un pas de o semifinală cu Brazilia. Dacă România ar fi trecut de Suedia, ar fi putut întâlni Bulgaria lui Penev în finala mică – un duel care ar fi rămas cu siguranță în istorie.

