Fotbalul european este în doliu după moartea tragică a lui Mladen Zizovic, antrenorul echipei FK Radnicki 1923, care s-a prăbușit în timpul unui meci din prima ligă sârbă și a decedat la doar 44 de ani.

Tragedie pe terenul de fotbal

Duminică seara, în timpul meciului dintre FK Radnicki 1923 și Mladost Lucani, disputat în cadrul Superligii Serbiei, Mladen Zizovic s-a prăbușit în minutul 22 al partidei. Medicii au intervenit imediat și l-au transportat de urgență la spital, însă, din păcate, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Inițial, meciul a fost suspendat, dar arbitrul a decis reluarea jocului în timp ce Zizovic era dus la spital. La doar 20 de minute după incident, a fost confirmat decesul său, moment în care jucătorii și antrenorii ambelor echipe au izbucnit în lacrimi pe teren, iar partida a fost abandonată.

Cariera și impactul lui Zizovic în lumea fotbalului

Mladen Zizovic s-a născut pe 27 decembrie 1980, în localitatea Rogatica din Bosnia și Herțegovina. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat pentru mai multe cluburi.

În anul 2008, a îmbrăcat tricoul echipei naționale a Bosniei și Herțegovinei în patru partide oficiale.

După retragerea din activitatea de jucător, și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, conducând formațiile Radnik Bijeljina (2017–2019), Zrinjski Mostar (2019–2020), Sloboda Tuzla (2021–2022) și Borac Banja Luka.

Mladen Zizovic fusese numit antrenor principal al echipei FK Radnicki 1923 pe 23 octombrie, iar meciul cu Mladost era doar al treilea în care se afla pe banca tehnică. El lasă în urmă trei copii și o comunitate fotbalistică profund afectată de pierderea sa.

Mesaje de condoleanțe din lumea fotbalului

Federația Sârbă de Fotbal a transmis un mesaj emoționant:

„Plecarea sa prematură reprezintă o pierdere uriașă pentru întreaga comunitate fotbalistică. Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe familiei Zizovic, membrilor clubului FK Radnicki 1923, precum și tuturor prietenilor și admiratorilor caracterului și muncii sale. Odihnește-te în pace, Mladen. Dragostea ta pentru fotbal și moștenirea pe care ai lăsat-o vor rămâne cu noi pentru totdeauna.”

„Cu tristețe am primit vestea că antrenorul lui Radnicki din Kragujevac, Mladen Zizovic, a decedat subit. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și clubului.” – au transmis reprezentanții Partizan Belgrad.

„FK Crvena Zvezda își exprimă cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor lui Mladen Zizovic, precum și membrilor FK Radnicki 1923. Odihnește-te în pace, Mladen.” – a fost mesajul celor de la Crvena Zvezda (Steaua Roșie Belgrad).

Foto – capturi Youtube

