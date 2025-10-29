Actrița britanică Prunella Scales a murit la 93 de ani

Prunella Scales, îndrăgita actriță britanică cunoscută pentru rolul Sybil Fawlty din serialul de comedie „Fawlty Towers”, s-a stins din viață la 93 de ani, a confirmat familia sa. Fiii ei, Samuel și Joseph, au declarat că mama lor a murit „liniștită, acasă, în Londra”, și că în ziua dinaintea morții se uita la episoade din „Fawlty Towers”.

O viață dedicată comediei britanice

Scales a devenit celebră pentru interpretarea lui Sybil, soția autoritară și sarcastică a lui Basil Fawlty, jucat de John Cleese. Serialul, considerat un clasic al comediei britanice, a împlinit anul acesta 50 de ani de la difuzarea primului episod.

John Cleese a adus un omagiu emoționant, spunând: „Pru a fost o actriță de comedie cu adevărat minunată. Am revăzut recent mai multe scene din ‘Fawlty Towers’ pentru o carte și, scenă după scenă, era absolut perfectă.” El a adăugat: „Era o doamnă foarte dulce, care își cerea scuze tot timpul. Obișnuiam să o tachinez pentru asta. Am fost foarte, foarte atașat de ea.”

Connie Booth, co-scenaristă a serialului și interpretă a personajului Polly, a spus: „Ca Sybil, a devenit un fel de figură națională. Era o actriță de caracter extrem de versatilă, iar look-ul pe care l-a creat pentru Sybil – coafura voluminoasă, unghiile, vocea teatrală – a fost în întregime ideea ei.”

Scales, diagnosticată cu demență vasculară în 2013

Scales a fost diagnosticată cu demență vasculară în 2013, dar a continuat să locuiască acasă, alături de soțul ei, actorul Timothy West, care a murit în noiembrie anul trecut. Cei doi au avut o relație de peste 60 de ani și au devenit cunoscuți și prin seria „Great Canal Journeys”, difuzată pe Channel 4, în care au explorat canalele din Marea Britanie și din alte țări.

Mia Austen, actrița care o interpretează pe Sybil în adaptarea teatrală „Fawlty Towers: The Play”, a transmis: „Am simțit greutatea și bucuria de a-i onora moștenirea. Prunella a creat un rol extraordinar, iar pentru mine a fost o onoare.”

Gyles Brandreth, prezentator și scriitor, a descris-o drept „o ființă umană amuzantă, inteligentă, interesantă și talentată”. Jon Petrie, directorul departamentului de comedie al BBC, a spus: „A fost un adevărat tezaur național, iar strălucirea ei ca Sybil Fawlty continuă să ne facă să râdem și astăzi.”

Un purtător de cuvânt al premierului britanic Sir Keir Starmer a declarat că Scales a fost „parte dintr-o epocă de aur a comediei britanice” și că „a adus bucurie unui număr imens de oameni”.

Pe lângă rolul emblematic din „Fawlty Towers”, Prunella Scales a fost nominalizată la premiile BAFTA pentru interpretarea reginei Elisabeta a II-a în piesa televizată „A Question of Attribution” de Alan Bennett, difuzată în 1991.

Corinne Mills, director interimar al organizației Alzheimer’s Society, a lăudat deschiderea cu care actrița a vorbit despre boala sa: „Prunella a fost o inspirație nu doar prin realizările sale artistice, ci și prin faptul că a vorbit deschis despre viața cu demență, aducând lumină asupra celei mai răspândite cauze de deces din Marea Britanie.”

Prunella Scales lasă în urmă doi fii, o fiică vitregă, șapte nepoți și patru strănepoți. Familia a mulțumit celor care i-au oferit îngrijire cu devotament în ultimele zile, spunând că acestea au fost „confortabile, liniștite și pline de iubire”.

Foto – Profimedia

