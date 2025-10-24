Actrița Isabelle Tate, a murit la 23 de ani, a anunțat familia sa. Anterior, vedeta care a jucat în 911: Nashville, a vorbit cu curaj despre provocările cu care s-a confruntat după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară.
Tate, în vârstă de 23 de ani, a murit, a anunțat familia sa. Ea s-a luptat cu o boală rară numită boala Charcot-Marie-Tooth, o afecțiune care afectează aproximativ 2,6 milioane de oameni în întreaga lume.
Se estimează că una din 2.500 de persoane din SUA este diagnosticată cu această boală, potrivit Fundației pentru Neuropatii Ereditare.
„Urăsc faptul că nu doar că mă distrugea fizic, dar îi permiteam și să-mi doboare spiritul. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca ceva de genul acesta să mi se întâmple mie – așa cum, probabil, nici majoritatea dintre noi nu s-ar aștepta.
Nu știu de ce acestea au fost cărțile care mi-au fost date în viață, dar nu pot schimba asta, așa că aleg să accept și să nu las această boală să mă definească.”
Contul ei de Instagram era plin de fotografii făcute la meciuri de hochei pe gheață și la concertele lui Taylor Swift.
Ce este boala Charcot-Marie-Tooth?
Charcot-Marie-Tooth este o afecțiune care provoacă deteriorarea nervilor. Poate determina micșorarea și slăbirea mușchilor. Majoritatea persoanelor care suferă de CMT sunt diagnosticate în adolescență.
Nu există un tratament curativ pentru această boală. De obicei, nu afectează speranța de viață. Medicamentele pot reduce durerea, iar fizioterapia poate ajuta la prevenirea pierderii masei musculare. Chirurgia poate fi o opțiune pentru îmbunătățirea mersului, conform MayoClinic.
A jucat în serialul 911: Nashville
Tate a apărut în episodul pilot al serialului 911: Nashville, difuzat pe 9 octombrie.
Ea a jucat alături de Chris O’Donnell, LeAnn Rimes și Juani Feliz în popularul serial.
Numeroase omagii i-au fost aduse lui Tate după moartea sa.