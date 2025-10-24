Actrița Isabelle Tate, a murit la 23 de ani, a anunțat familia sa. Anterior, vedeta care a jucat în 911: Nashville, a vorbit cu curaj despre provocările cu care s-a confruntat după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară.

Actrița Isabelle Tate a murit la doar 23 de ani

Tate, în vârstă de 23 de ani, a murit, a anunțat familia sa. Ea s-a luptat cu o boală rară numită boala Charcot-Marie-Tooth, o afecțiune care afectează aproximativ 2,6 milioane de oameni în întreaga lume.

Se estimează că una din 2.500 de persoane din SUA este diagnosticată cu această boală, potrivit Fundației pentru Neuropatii Ereditare.

În decembrie 2022, Tate a dezvăluit că a fost diagnosticată, la vârsta de 13 ani, cu ceea ce ea a descris drept o boală neuromusculară progresivă.

„Când am fost diagnosticată pentru prima dată, nu puteam înțelege pe deplin ce era sau ce putea însemna”, a scris ea într-o notă.

Ea a mărturisit că ar fi nevoită să folosească un scaun cu rotile dacă dorea „să trăiască viața la maximum.”

„Aceasta a fost o călătorie dificilă pentru mine, pentru că a trebui să accept ajutorul și să mă supun progresiei acestei afecțiuni a fost extrem de greu”, a scris Tate.

Tate a vorbit deschis despre modul în care a permis bolii să-i „frângă” spiritul.

„Urăsc faptul că nu doar că mă distrugea fizic, dar îi permiteam și să-mi doboare spiritul. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca ceva de genul acesta să mi se întâmple mie – așa cum, probabil, nici majoritatea dintre noi nu s-ar aștepta.

Nu știu de ce acestea au fost cărțile care mi-au fost date în viață, dar nu pot schimba asta, așa că aleg să accept și să nu las această boală să mă definească.”

Tate a împărtășit această notă în decembrie 2022.

Contul ei de Instagram era plin de fotografii făcute la meciuri de hochei pe gheață și la concertele lui Taylor Swift.

Ce este boala Charcot-Marie-Tooth?

Charcot-Marie-Tooth este o afecțiune care provoacă deteriorarea nervilor. Poate determina micșorarea și slăbirea mușchilor. Majoritatea persoanelor care suferă de CMT sunt diagnosticate în adolescență.

Nu există un tratament curativ pentru această boală. De obicei, nu afectează speranța de viață.

Medicamentele pot reduce durerea, iar fizioterapia poate ajuta la prevenirea pierderii masei musculare. Chirurgia poate fi o opțiune pentru îmbunătățirea mersului, conform MayoClinic.

A jucat în serialul 911: Nashville

Tate a apărut în episodul pilot al serialului 911: Nashville, difuzat pe 9 octombrie.

Ea a jucat alături de Chris O’Donnell, LeAnn Rimes și Juani Feliz în popularul serial.

Numeroase omagii i-au fost aduse lui Tate după moartea sa.

Actrița avea o pasiune pentru vizitarea adăposturilor de animale și pentru a scrie și înregistra muzică împreună cu prietenii săi.

Înmormântarea ei este programată să aibă loc astăzi, 24 octombrie, la Brentwood, Tennessee.

