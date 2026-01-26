Compozitorul Dan Bălan a murit. A colaborat cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti și cu Teatrul de Păpuşi Căluţul de mare din Constanţa

România muzicală este în doliu! Compozitorul și profesorul Dan Bălan s-a stins din viață pe 25 ianuarie 2026. Cunoscut pentru contribuțiile sale în muzica contemporană și pedagogie, a format generații de artiști și a semnat numeroase lucrări valoroase.

Compozitorul Dan Bălan a murit

Muzica românească a pierdut o personalitate remarcabilă: compozitorul și profesorul Dan Bălan s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut public duminică, 25 ianuarie 2026, de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), care l-a numit „un membru activ al comunității muzicale românești contemporane”.

Născut cu un dar aparte pentru muzică, Dan Bălan și-a început drumul profesional la Liceul de Muzică „George Enescu” și l-a continuat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. Aici, a avut privilegiul să învețe sub îndrumarea unor nume mari ale muzicii românești, precum Myriam Marbe și Tiberiu Olah.

Cariera sa a fost una complexă, împletind creația muzicală, dirijatul și cercetarea artistică. Potrivit unui comunicat UCMR, Bălan a condus Subsecția Didactică a Uniunii din 1990 până la finalul vieții sale.

Lucrările sale muzicale au traversat multiple genuri, de la muzica corală și de cameră la compoziții pentru pian, balet și teatru. De asemenea, a fost un promotor al educației artistice, publicând numeroase studii și lucrări de specialitate. Printre cele mai remarcabile contribuții literare se numără „Dicționarul Teatrului de Păpuși, Marionete și Animație din România” (1999), „Mitul românesc și universal în teatrul liric din România” (2000) sau „Arta muzicii – de la creație la educație” (2004).

Citește și: Klaus Iohannis, victorie în fața ANAF. Fostul președinte al României a primit vești bune

Citește și: Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit căzut pe stradă. Ce a pățit gazetarul

A colaborat cu Teatrul „Țăndărică” din București

Pasiunea sa pentru teatru l-a apropiat de lumea păpușilor, unde a colaborat cu instituții de renume precum Teatrul Țăndărică din București sau Teatrul de Păpuși „Căluțul de Mare” din Constanța. Această zonă artistică a reprezentat o parte specială a vieții sale, iar contribuțiile sale au fost extrem de apreciate.

Dan Bălan a fost și un mentor dedicat, ocupându-se de formarea tinerelor generații de artiști la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Prin talentul său artistic, dar și prin pasiunea pentru pedagogie, a lăsat o moștenire culturală semnificativă.

Citește și: Ciprian Ciucu, vești proaste pentru bucureșteni. Primarul general anunță un val de scumpiri și închiderea unor instituții: „Voi face multe reforme structurale”

Citește și: Cristian Tudor Popescu critică discursul lui Donald Trump de la Davos. Cele două cuvinte folosite de jurnalist ca să îl descrie pe președintele american

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a subliniat că Bălan a fost o sursă de inspirație pentru colegi și studenți deopotrivă: „Din anul 1990 și până în prezent, a deținut funcția de coordonator al Subsecției Didactice a UCMR”.

Dan Bălan a schimbat vieți atât prin arta sa, cât și prin rolul său de profesor, lăsând în urmă un gol imens în inimile celor care i-au cunoscut munca și generozitatea.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News