Cristian Tudor Popescu critică discursul lui Donald Trump de la Davos. Cele două cuvinte folosite de jurnalist ca să îl descrie pe președintele american

Donald Trump a acaparat atenția la Formulul Economic Mondial de la Davos, care a avut loc între 19 și 23 ianuarie 2026, în stațiunea elvețiană Davos-Klosters. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat discursul acestuia și l-a descris în doar două cuvinte: „Președintele Pământului”. Iată ce a spus CTP despre președintele american.

Cristian Tudor Popescu, critici la adresa lui Donald Trump după discursul de la Davos

Donald Trump a avut un discurs controversat la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a spus, printre altele, că „toți sunteți datori SUA. Fără SUA nimeni n-ar mai avea o țară. Statele Unite țin lumea pe linia de plutire”.

Declarația a fost criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care este de părere că pe Trump ar vrea să devină președintele planetei Pământ.

„Președintele Pământului

„Toți sunteți datori Statelor Unite”.

„Fără Statele Unite nimeni n-ar mai avea o țară”.

„Statele Unite țin lumea pe linia de plutire”.

Atât rețin din puhoiul de vorbe aruncat de Trump peste lume.

Pe cale de consecință, cred că Regele Americii, acum, că nu-l mai interesează Nobelul pentru Pace și, pentru moment, al treilea mandat la Casa Albă, vrea ca zisul lui Consiliu pentru Pace să fie, de fapt, Consiliul Mondial, iar El, președintele planetei Pământ”, a scris CTP pe pagina de Facebook.

Discursul lui Trump de la Davos

Discursul reședintelui Donald Trump, susținut miercuri în fața unor magnați ai mediului de afaceri și oficiali guvernamentali în Alpii elvețieni, a fost departe de a calma temerile că Alianța Occidentală se află într-un punct de ruptură.

Trump s-a plâns constant că Statele Unite sunt exploatate de Europa și s-a arătat uimit de ce tentativa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei este întâmpinată cu opoziție.

El i-a criticat dur pe liderii europeni pentru faptul că, în opinia sa, au făcut continentul de nerecunoscut prin ceea ce a descris drept migrație necontrolată și politici economice radicale.

De asemenea, a speculat cu voce tare în legătură cu disponibilitatea NATO de a veni în apărarea Statelor Unite, fără a menționa că singura dată când alianța a invocat tratatul de apărare colectivă a fost la solicitarea americanilor, după atacurile din 11 septembrie 2001, scrie CNN.

Totuși, pentru oficialii europeni care ascultau cu atenție în căutarea unui indiciu despre modul în care s-ar putea desfășura ruptura, a existat un mic semn de conciliere atunci când Trump a declarat că nu va folosi forța pentru a prelua Groenlanda.

La câteva ore după discurs, a apărut o posibilă veste mai bună pentru Europa. Trump a anunțat că a ajuns la un „cadru al unui acord viitor” privind Groenlanda, în urma unei întâlniri cu secretarul general al NATO, și că tarifele pe care amenințase că le va impune luna viitoare nu vor mai fi aplicate.

„Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO”, a scris Trump pe Truth Social, fără a oferi detalii despre aranjament.

