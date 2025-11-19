Donald Trump, scos din sărite de întrebările unei jurnaliste: „Liniște, purcelușo!”

Donald Trump a stârnit controverse după ce a insultat o jurnalistă Bloomberg, numind-o „purcelușo” în timpul unei conferințe de presă. Incidentul a avut loc pe 18 noiembrie 2025 și a devenit rapid viral pe Internet.

Donald Trump, derapaj viral

Donald Trump a fost protagonistul unui moment controversat cu o jurnalistă de la Bloomberg, care a devenit viral pe Internet. Incidentul a avut loc în timpul unei conferințe de presă, când președintele SUA a avut o reacție nervoasă față de întrebările insistente ale reporteriței.

În timpul conferinței, jurnalista l-a întrebat pe Donald Trump despre motivul pentru care refuză să facă publice restul dosarelor Epstein. Întrebarea nu a fost pe placul liderului american, care a reacționat într-un mod neașteptat. «Liniște, purcelușo», i-a spus Trump, încercând să o reducă la tăcere. Această replică a provocat un val de reacții pe rețelele sociale, iar videoclipul momentului a fost distribuit de sute de mii de utilizatori.

Alte derapaje ale președintelui american

Nu este prima dată când Donald Trump are conflicte cu presa. Președintele SUA a criticat în trecut revista Time pentru o fotografie publicată cu el.

„Revista Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au „dispărut” părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată”, a declarat Trump atunci.

Acest incident adaugă la lista lungă de momente tensionate între Donald Trump și mass-media. Reacțiile sale față de jurnaliști au fost adesea criticate pentru tonul agresiv și comentariile jignitoare. Totuși, susținătorii săi consideră că astfel de ieșiri sunt un semn al personalității puternice și neconvenționale a liderului american.

Videoclipul în care Trump îi spune jurnalistei să se abțină a generat dezbateri intense online. Mulți au condamnat comportamentul președintelui, în timp ce alții au apărat dreptul său de a răspunde provocărilor jurnaliștilor. Acest episod subliniază tensiunile constante dintre Donald Trump și reprezentanții presei, care au marcat o mare parte din mandatul său.

