Nicușor Dan, despre faptul că Donald Trump l-a numit „premierul” României: „Se mai întâmplă tipul acesta de erori”

Prezent la Washington pentru Consiliul Păcii, Nicușor Dan a comentat despre întărirea relațiilor România-SUA și a explicat că greșeala lui Donald Trump, care l-a numit „prim-ministru”, este o eroare umană din cauza agendei încărcate.

Nicușor Dan despre eroarea lui Donald Trump

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent la Washington pe 19 februarie 2026, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de fostul președinte american Donald Trump.

În cadrul evenimentului, șeful statului a subliniat că legitimitatea administrației din România nu mai este pusă la îndoială în Statele Unite, în ciuda tensiunilor dintre SUA și Europa în ceea ce privește reglementarea platformelor sociale.

„Problema legitimității administrației din România nu mai există în Statele Unite”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, un moment controversat a atras atenția presei: Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României”.

Întrebat dacă această greșeală ar putea sugera o lipsă de recunoaștere a funcției sale de președinte, Dan a răspuns cu calm: „Vă dați seama, președintele Statelor Unite are de lucru cu, nu știu, 120-150 de țări simultan. Da, și în unele țări președintele e mai important. În alte țări, primul ministru e mai important. Se mai întâmplă tipul acesta de erori”.

Această explicație a fost oferită într-un interviu la Digi 24, unde Nicușor Dan a subliniat că această confuzie nu are legătură cu relațiile oficiale dintre cele două state, ci mai degrabă cu volumul mare de întâlniri și lideri cu care interacționează președintele american.

Președintele, despre consolidarea relațiilor România – SUA

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Ambasada României din Washington, Nicușor Dan a subliniat importanța acestui eveniment pentru consolidarea relațiilor strategice dintre România și SUA.

Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Este o chestiune de securitate într-o lume în care toate lucrurile sunt legate între el”, a explicat liderul român.

Cât despre criticile legate de participarea sa la evenimentul organizat de Donald Trump, Nicușor Dan a fost ferm: „Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate și să consolidăm parteneriatul cu SUA. De asta am venit. Se pune întrebarea cum alegi între SUA și UE. Răspunsul meu este că nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem. Comisia Europeană a fost prezentă”.

Aceste declarații vin în contextul unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, publicat la începutul lunii februarie 2026, care punea sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor din România și acuza Comisia Europeană de interferență în acest proces.

Nicușor Dan a dorit să reasigure comunitatea internațională de stabilitatea și legitimitatea administrației române, punând accent pe necesitatea păstrării unor relații echilibrate atât cu Statele Unite, cât și cu Uniunea Europeană.

Sursă foto: Profimedia

