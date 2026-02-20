Moarte violentă pentru un sportiv celebru. Kurt Van Dyke a fost găsit înjunghiat și strangulat în propria casă

„Regele” surfingului din California, Kurt Van Dyke, a fost găsit înjunghiat și strangulat până la moarte în locuința sa din Costa Rica, iar poliția caută cel puțin doi bărbați în legătură cu crima. Van Dyke, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit fără viață și ascuns sub un pat sâmbătă, în apartamentul său din orașul Limón, a anunțat Agenția de Investigații Judiciare (OIJ).

Moarte violentă a unui sportiv celebru

Van Dyke, care a deținut timp de mulți ani un hostel pentru surferi în Puerto Viejo, pe coasta caraibiană a țării, se afla împreună cu iubita sa când indivizi au pătruns cu forța în locuință, potrivit OIJ.

După atac, hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare și cu un Hyundai Elantra din 2013, care îi aparținea iubitei, conform OIJ.

Pe corpul lui Van Dyke au fost găsite urme de strangulare și răni provocate prin înjunghiere, au precizat autoritățile. De asemenea, acesta a fost descoperit cu un cearșaf acoperindu-i capul.

Iubita sa, a cărei identitate nu a fost făcută publică de autorități, „a scăpat fără răni grave”, a relatat The Associated Press.

Los Angeles Times a scris că femeia se numește Arroyo și că se afla la duș în momentul în care hoții au intrat în locuință și a fost imobilizată cu coliere din plastic.

Van Dyke, cetățean american originar din Santa Cruz, California, provenea dintr-o familie cunoscută în lumea surfingului. Tatăl său, Gene Van Dyke, a contribuit la popularizarea surfingului în nordul Californiei.

Vestea a venit ca un șoc pentru familia lui

Moartea lui Van Dyke a provocat un val de șoc și neîncredere în comunitatea surferilor din California, dar și multă durere în rândul familiei sale, conform nbc.

„Fratele meu era o persoană foarte binevoitoare și generoasă, care ar fi ajutat aproape pe oricine”, a declarat Peter Van Dyke, fratele lui Kurt, pentru San Francisco Chronicle, printr-un mesaj text. „Kurt nu ar fi făcut rău nimănui și era mereu acolo când aveai nevoie de el. Toți cei care îl cunoșteau știau asta despre el.”

Van Dyke avea 7 ani când a început să practice surfing și și-a făcut rapid un nume în scena de surfing din Santa Cruz. A ajuns pentru prima dată în provincia Limón din sudul Costa Ricăi în 1983, pentru a „călări” valurile Salsa Brava, valuri intense și adesea periculoase, similare celor din Hawaii.

„Van Dyke a devenit cunoscut în comunitatea surferilor de pe coasta caraibiană drept «Regele» pentru măiestria sa în a domina valurile mari”, a relatat publicația.

