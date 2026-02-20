Preot din Cluj, acuzat de violență de către fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”

O femeie din Cluj susține că a fost amenințată și agresată de un preot cu care a avut o relație extraconjugală. Bărbatul neagă acuzațiile, dar instanța a emis un ordin de protecție împotriva lui.

Preot din Cluj, acuzat de agresiuni și violență de fosta amantă

Un caz șocant din Cluj atrage atenția asupra violenței în relații și a modului în care femeile pot căuta protecție. O femeie a relatat în instanță experiențele traumatizante pe care le-a trăit în urma unei relații extraconjugale de aproape patru ani cu un preot.

Potrivit declarațiilor acesteia, după ce a încercat să încheie relația la începutul anului 2026, bărbatul ar fi început să o urmărească și s-o amenințe cu moartea.

„Mă urmărește peste tot pe stradă, mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că îmi sunt numărate zilele, că sunt pomenită la morți. M-a lovit în fața facultății pentru că nu am vrut să-mi șterg contul de pe o rețea de socializare”, a declarat femeia, conform deciziei emise de Judecătoria Dej.

Instanța a emis un ordin de protecție împotriva preotului, obligându-l să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare și să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie. De asemenea, i s-a interzis să o contacteze în orice fel. Măsura este valabilă timp de șase luni.

Mitropolia Cluj a luat măsuri disciplinare

Reprezentanții Mitropoliei Clujului au luat, la rândul lor, măsuri disciplinare împotriva preotului.

Cornel Coprean, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, a declarat: „Pentru acest moment al anchetei, s-a hotărât ca părintele să nu slujească în parohie și a fost canonisit la mănăstire”.

De cealaltă parte, avocatul preotului susține că acesta neagă toate acuzațiile.

„Poziția clientului meu este cunoscută de la bun început, de negare a tuturor acuzațiilor care i se aduc”, a afirmat Călin Iuga, avocatul său, citat de Știrile ProTV.

Totodată, decizia instanței a fost contestată.

