Preot din Cluj, acuzat de violență de către fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”

Preot din Cluj, acuzat de agresiuni și violență de fosta amantă
Un caz șocant din Cluj atrage atenția asupra violenței în relații și a modului în care femeile pot căuta protecție. O femeie a relatat în instanță experiențele traumatizante pe care le-a trăit în urma unei relații extraconjugale de aproape patru ani cu un preot.
Potrivit declarațiilor acesteia, după ce a încercat să încheie relația la începutul anului 2026, bărbatul ar fi început să o urmărească și s-o amenințe cu moartea.
„Mă urmărește peste tot pe stradă, mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că îmi sunt numărate zilele, că sunt pomenită la morți. M-a lovit în fața facultății pentru că nu am vrut să-mi șterg contul de pe o rețea de socializare”, a declarat femeia, conform deciziei emise de Judecătoria Dej.
Instanța a emis un ordin de protecție împotriva preotului, obligându-l să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare și să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie. De asemenea, i s-a interzis să o contacteze în orice fel. Măsura este valabilă timp de șase luni.