Cine este amanta secretă a Patriarhului Kirill al Rusiei. Relația lor ar fi început în urmă cu 41 de ani

Patriarhul Kirill al Rusiei este implicat într-un scandal după ce o investigație a dezvăluit o presupusă relație secretă cu Lidia Leonova, care îl însoțește în călătorii și gestionează averea sa impresionantă.

Patriarhul Kirill al Rusiei, implicat într-un scandal de proporții

Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, este în centrul unei investigații realizate de publicația independentă rusă Proekt. Potrivit sursei menționate, acesta ar avea o parteneră secretă, Lidia Leonova, care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține oficial bunurile familiei sale.

Jurnaliștii ruși susțin că relația dintre cei doi nu este una de rudenie, așa cum afirmă unele voci din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, ci una de natură civilă, ceea ce încalcă canoanele ortodoxe.

Lidia Leonova a fost menționată pentru prima dată în spațiul public în 2012, când a fost implicată într-un scandal legat de apartamentul de lux al Patriarhului din „Casa de pe mal” din Moscova. În acel context, Vladimir Soloviev, apărător al Patriarhului, a afirmat că Leonova ar fi „verișoara de gradul trei” a acestuia. Cu toate acestea, o analiză detaliată a biografiilor a dezvăluit că această afirmație nu este adevărată.

Citește și: Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Ce caută oamenii legii în biroul fostului ministru îngropat pentru a doua oară

Citește și: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Decizia mea de retragere este definitivă”

Cine este Lidia Leonova

Potrivit anchetei, Lidia Leonova a fost căsătorită în 1971 cu Mihail Leonov, dar mariajul lor s-a destrămat. Legătura cu Patriarhul Kirill ar fi început în 1984, când acesta a fost trimis să slujească la Smolensk, iar Leonova l-a urmat.

Jurnalista Ksenia Luchenko, cunoscută pentru lucrarea sa despre istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Ruse, a citat o persoană apropiată Patriarhului care a confirmat că Leonova era profund implicată în toate aspectele vieții acestuia, inclusiv gestionarea casei, cadourilor și contactelor. În opinia acestei surse, a considera relația lor una de rudenie ar fi ceva „naiv”.

Numele Lidiei Leonova este asociat cu compania „Vladolid”, responsabilă de administrarea proprietăților familiei. Printre bunurile înregistrate pe numele ei se numără un spațiu comercial de 200 metri pătrați și un apartament de 120 metri pătrați într-o clădire istorică din Sankt Petersburg.

Citește și: Nicușor Dan anunță inițierea unui referendum în justiție. Reacția Consiliului Superior al Magistraturii

Citește și: Președintele Nicușor Dan a discutat 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni: „Trebuie să terminăm cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete”

Averea amantei patriarhului Kirill

De asemenea, Leonova deține o vilă și terenuri în satul Sivkovo, în apropierea parcului „Patriot”, un apartament în centrul Moscovei evaluat la aproximativ 60 de milioane de ruble (652.492 euro), precum și toate mașinile familiei, inclusiv modele de lux precum Lexus și BMW X5.

Pe 5 februarie 2019, un avion privat Airbus A318-112 Elite, destinat transportului VIP, a aterizat la Baku, avându-l la bord pe Patriarhul Kirill. Alături de el a călătorit și Lidia Leonova.

Potrivit publicației Novaia Gazeta, Patriarhul ar fi petrecut nouă zile în Baku împreună cu ea, sărbătorind zece ani de la numirea sa în funcția de Patriarh, evitând în mare parte aparițiile publice.

Sursă foto: Profimedia, Captură video Proekt, Hepta

Urmărește-ne pe Google News