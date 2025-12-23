Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Ce caută oamenii legii în biroul fostului ministru îngropat pentru a doua oară

Marți, 23 decembrie, au loc percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, fostul ministru al Justiției. Femeia a fost înmormântată pe 18 decembrie pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea trupului său pentru a investiga circumstanțele decesului.

Percheziții la domiciliul Rodicăi Stănoiu

Oamenii legii au ajuns la domiciliul Rodicăi Stănoiu, unde fac verificări și urmează să ridice probe din biroul fostului ministru.

Perchezițiile vin în contextul suspiciunilor legate de testamentul Rodicăi Stănoiu și sunt luate în vedere inclusiv date informatice, însă sunt verificate și bunurile de valoare pe care le avea.

Citește și: Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine se află în fruntea listei de moștenitori. Va primi două case și două mașini, printre altele

Fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Trupul neînsuflețit al femeii a fost înhumat două zile mai târziu.

Ulterior, procurorii au dispus deshumarea după mai multe nereguli legate de circumstanțele morții femeii. Ea a fost înmormântată ulterior pe 18 decembrie, în cadrul unei ceremonii restrânse la care au participat Marius Calotă, presupusul partener al femeii, dar și nepoata sa.

Ce scrie în testamentul fostului ministru

Rodica Stănoiu a lăsat un testament redactat sub forma unui testament olograf, datat 11 februarie 2025. Documentul există într-un singur exemplar original și trei duplicate. Prin testament, Marius Calotă a primit casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, dar și toate bunurile mobile aflate în casă la data decesului, de la tablouri și tapiserii, până la obiecte precum mobilier de diferite stiluri, cristale și obiecte de valoare.

Citește și: Cum a fost surprins Marius Calotă, bărbatul care urmează să o moștenească pe Rodica Stănoiu. Apariție controversată

Totodată, acestuia i-a revenit și casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile din interior, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, dar și două autoturisme: un Toyota Yaris Hybrid din 2020 și un Volkswagen Touareg din 2007.

Marius Calotă a primit o cotă de 5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Bărbatul de 33 de ani a negat că ar fi avut o relație de natură amoroasă cu Rodica Stănoiu și a spus că i-a fost ca o mamă.

„Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune.

Citește și: Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat

Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat Marius Calotă,

Urmărește-ne pe Google News