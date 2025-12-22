Cum a fost surprins Marius Calotă, bărbatul care urmează să o moștenească pe Rodica Stănoiu. Apariție controversată

Marius Calotă este bărbatul care ar urma să moștenească averea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Moartea femeii a ridicat semne mari de întrebare, iar recent, aceasta a fost dezhumată pentru autopsie. Acum, în centrul atenției este partenerul acesteia, Marius Calotă. Cum a apărut tânărul de 33 de ani recent.

Marius Calotă, surprins alături de două tinere

Presupusul moștenitor al Rodicăi Stănoiu a fost văzut la Târgul de Crăciun din Brașov, în compania a două tinere.

Apariția lui a atras privirile, iar cineva l-a filmat, având în vedere că se află în centrul unui scandal de proporții. Marius Calotă ar fi unul dintre beneficiarii moștenirii lăsate de Rodica Stănoiu.

Bărbatul a respins orice speculație privind o relație romantică cu Stănoiu, în vârstă de 86 de ani. Marius Calotă a susținut că relația dintre el și fosta ministră a fost una strict de familie.

„Am fost ca o familie. În sensul propriu al cuvântului. Doamna Rodica Stănoiu și părinții mei, bunicii mei, am fost o familie efectiv. A fost un foarte fericit alături de noi. Un om care a trecut prin viață cu demnitate. A creat niște generații.

Din păcate, astăzi, unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea. Lucrurile astea nu rămân așa. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni dar cu siguranță vor plăti fiecare în parte pentru ceea ce au”, a declarat Marius Calotă.

Scandal de proporții după moartea Rodicăi Stănoiu

Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu continuă. Fost ministru a fost înmormântată a doua oară joi, 18 decembrie, după ce anterior fusese dezhumat pentru a fi efectuată o autopsie.

Trupul i-a fost ridicat a două oară de la Institutul Național de Medicină Legală de către o nepoată, iar procurorii au efectuat noi audieri în dosar.

În cauză, s-a deschis dosar penal in rem, vizând infracțiunile de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, după ce au apărut în mediul online articole de natură să dea naștere unor suspiciuni privind decesul fostului ministru al Justiției.

Cercetările sunt efectuate de organele de cercetare penală sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie, însă procurorii încă investighează circumstanțele în care aceasta a murit. Cu doar câteva zile înainte de deces, femeia fusese internată la Spitalul Alexandru Obregia din București. Ea a fost externată pe semnătură de presupusul ei partener, Marius Calotă, în vârstă de 33 de ani.

