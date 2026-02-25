Război pe moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului se luptă în instanță

La trei ani de la moartea scriitorului și filosofului Mihai Șora, copiii și văduva acestuia se luptă în instanță pentru moștenire. Urmașii regretatului autor au acționat pentru a își revendica drepturile de la văduva tatălui lor.
Presa scria atunci că averea strânsă de scriitor ar fi de aproximativ un milion de euro, sumă care i-ar fi revenit în totalitate soției sale.
Luiza Șora a rămas cu averea
Luiza Șora avea 40 de ani când s-a căsătorit cu filosoful, care avea pe vremea aceea 98 de ani. Cei doi s-au căsătorit în luna iulie a anului 2014, iar relația lor a fost una extrem de discretă și chiar învăluită în mister.
Luiza Palaniuc-Șora era mai tânără decât soțul ei cu 56 de ani. Cu toate acestea, diferența de vârstă nu i-a împiedicat să trăiască o poveste de dragoste. Luiza este poetă, eseistă și traducătoare și a lucrat ca cercetător în domeniul filosofiei politice în Franța, la Paris.
Se pare că întreaga avere a lui Mihai Șora i-ar fi revenit ei, iar urmașii acestuia ar fi mers în instanță pentru a își face dreptate.
Tom Șora, Elisabeth și Sylvie Delmas, fiica lui Andrei Șora, i-au deschis un proces Luizei Palaniuc, văduva lui Mihai Șora care a moștenit întreagă avere.
După moartea lui Mihai Șora, Luiza Palaniuc a rămas să locuiască într-un apartament cumpărat de Andrei Șora, dar care era trecut pe numele academicianului.
”Locuința noastră în care am crescut și în care am trăit toți, și mama (nota red. – prima soție a lui Mihai Șora), era un spațiu special, așa-numita casă din Jules Michelet, pe care o știu mulți oameni. Noi eram foarte legați de această casă. Când a fost, în anii ‘90, o anumită lege, chiriașii aveau prioritate pentru achiziționarea caselor.
Sute de mii de oameni și-au cumpărat casa în care locuiau și tata locuia acolo. Noi veneam, plecam, el era chiriaș, dar n-avea bani să-și cumpere o casă. Deși, pe vremea aia nu erau foarte scumpe, dar 20.000-30.000 de mărci tot costa. Și fratele meu a finanțat casa. Deci el a cumpărat casa cu banii lui, pe numele tatălui. Chestia a fost în familie, ca în familie, ce e al tatălui e și al fiilor, dar de fapt, casa e a lui Andrei, el a plătit-o”, a mărturisit Tom Șora pentru Gândul.
Luiza a continua să locuiască aici și a intrat în posesia cărților și a obiectelor de artă pe care filosoful le-a deținut.
