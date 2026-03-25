Cui îi lasă Cristi Borcea averea. A trecut-o pe numele uneia dintre cele mai importante femei din viața lui

Cristi Borcea (56 ani) are o avere estimată la sute de milioane de euro, însă banii și proprietățile sale nu vor ajunge la Valentina Pelinel și nici la fostele sale soții. Omul de afaceri a hotărât cui îi va lăsa averea sa pentru a se asigura că nu vor exista niciun fel de neînțelegeri.

Cui îi lasă Cristi Borcea averea

Cristi Borcea a decis să nu își lase averea pe mâinile soției sale, Valentina Pelinel, dar nici pe ale fostelor soții. Omul de afaceri este sigur că moștenirea sa se află cel mai bine în posesia mamei sale, femeia în care are cea mai mare încredere. Astfel, acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut deja o parte din posesiunile sale pe numele celei care i-a dat viață.

„Dacă nu mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. (n.r. dacă are totul pe numele mamei) Da, păi ce să fac? Eu am pe numele mamei tot. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco”, a spus milionarul, în cadrul unui podcast.

Întrebat dacă mai are ceva pe numele său, Borcea a răspuns: „Nu, absolut nimic”.

Ce le-a oferit omul de afaceri fostelor partenere de viață și copiilor lor

Cristi Borcea nu a uitat și de cei nouă copii ai săi, pe care îi are cu patru femei diferite. Acesta a precizat că pe numele actualei lui soții, Valentina Pelinel, nu a trecut nimic.

„Mihaela Borcea are case pe numele ei și ce am mai făcut atunci, dar le-am lăsat copiilor foarte multe. La Alina Vidican, casa este pe numele copiilor, și cu Valentina am separare de bunuri. Tot ce le-am luat copiilor, pe unde sunt ei, sunt pe numele copiilor”, a precizat el.

Cristi Borcea a explicat și de ce a ales să nu le dea nimic femeilor din viața lui, ci doar copiilor lor.

„În momentul în care le dai femeilor, eu având mai multe, încep și spun că ăleia i-am dat mai mult și tot așa. După un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite de ce le-am dat și în ce condiții sunt. Mai bine nu, mai bine copiilor”, a mai spus fostul președinte al Dinamo.

Sursă foto: Facebook

