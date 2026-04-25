Valentina Pelinel, dezvăluiri rare despre ritualurile de înfrumusețare ale lui Cristi Borcea. „Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Este un bărbat foarte îngrijit!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valentina Pelinel a decis să dea totul din casă și să dezvăluie detaliile neștiute din intimitatea căminului său, punând accent pe un subiect care stârnește mereu curiozitate: ritualurile de îngrijire ale soțului ei. Deși Cristi Borcea este cunoscut drept un personaj puternic în lumea afacerilor, în spatele ușilor închise, fostul boss de la Dinamo este un bărbat extrem de pedant, care acordă o atenție aproape obsesivă felului în care arată.

Valentina recunoaște cu sinceritate că, în familia lor, standardele de frumusețe sunt impuse la cel mai înalt nivel chiar de partenerul ei de viață.

Secretul matinal al lui Cristi Borcea

Deși are acces la cele mai costisitoare tratamente faciale, Cristi Borcea rămâne fidel unui truc simplu, dar care îi asigură prospețimea chipului în fiecare dimineață. Valentina Pelinel a scos la iveală acest obicei pe care milionarul îl respectă cu strictețe pentru a-și menține tenul tonifiat și pentru a elimina orice urmă de oboseală de pe chip.

„Soțul meu folosește cuburile de gheață. El se dă cu cuburi de gheață pe față, mai ales dimineața. Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Cristi este un bărbat foarte îngrijit! Aș putea spune că mă întrece! Are foarte mare grijă de el, de felul în care arată”, a declarat Valentina Pelinel pentru click.ro, uimind prin deschiderea cu care a vorbit despre disciplina estetică a soțului său.

O strategie de întinerire începută acum trei decenii

Cristi Borcea nu s-a sfiit niciodată să recunoască faptul că imaginea sa actuală este rezultatul unor investiții constante începute încă din tinerețe. Conștient că procesul de îmbătrânire trebuie gestionat din timp, afaceristul a început tratamentele de întreținere încă de la vârsta de 25 de ani, trecând treptat de la simple masaje la intervenții cu botox, totul pentru a păstra un aspect cât mai natural și echilibrat.

„Am avut şansă că la 25 de ani am făcut primul salon. Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a explicat milionarul, subliniind importanța moderației în intervențiile estetice.

Lupta Valentinei cu kilogramele după răsfățul culinar

În timp ce Cristi Borcea se concentrează pe ritualurile faciale, Valentina Pelinel a vorbit și despre provocările pe care le întâmpină în menținerea siluetei, mai ales după perioadele de sărbători. Vedeta a recunoscut că este o mare amatoare de preparate tradiționale și că nu se abține de la mâncare, chiar dacă acest lucru vine cu un „cost” vizibil pe cântar.

„Eu am pus vreo două kilograme. Acum le-am ascuns bine ca să nu le vedeți. Am mâncat de toate și mănânc de toate pentru că mie îmi place să mănânc”, a mărturisit Valentina, care acum se bazează pe antrenamente intense la sală pentru a reveni la formele care au consacrat-o. Astfel, între disciplina estetică a lui Cristi și pofta de viață a Valentinei, cei doi reușesc să mențină un echilibru între imaginea publică impecabilă și plăcerile firești ale vieții de zi cu zi.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News