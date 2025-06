Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu șapte dintre cei nouă copii. „Familia, locul unde începe viața!”. Cum s-au fotografiat

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au bucurat recent de o vacanță superbă în Grecia, alături de șapte dintre cei nouă copii ai omului de afaceri. Reuniunea de familie a fost organizată chiar de Valentina, care a reușit să aducă împreună majoritatea copiilor lui Borcea, proveniți din relații diferite.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine de colecție cu copiii

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au atras atenția recent cu o imagine de familie rară, în care apar alături de șapte dintre cei nouă copii ai omului de afaceri.

Reuniunea a avut loc în weekend, iar momentul a fost marcat de un mesaj emoționant postat de Valentina pe rețelele sociale: „Familia, locul unde începe viața și nu se termină niciodată iubirea”. Deși doi dintre copii – Patrick și Carolyn – au lipsit, atmosfera a fost una armonioasă, iar fotografia a fost apreciată de mii de urmăritori.

“Ne petrecem vacanța în Grecia! Ne-am reunit imediat ce toți copiii au luat vacanță. Ei se iubesc foarte mult între ei și se văd des. În vacanță facem plimbări și înotăm, ne-am plimbat și cu barca. Mâncăm cam orice când suntem în vacanță dar nu chiar fără măsură”, ne-a mărturisit doamna Borcea din vacanță, exclusiv pentru click.ro.

Cristi Borcea: „Nu prea am întâlnit femei care să mă refuze!”

Cristi Borcea trăiește o relație stabilă și profundă alături de Valentina Pelinel, femeia care i-a dăruit trei copii: Milan (9 ani) și gemenele Rania și Indira, în vârstă de 6 ani. Deși în trecut era considerat un cuceritor desăvârșit, capabil să atragă orice femeie își dorea, Borcea a mărturisit că viața sa a luat o turnură completă de când este cu Valentina. Relația lor i-a adus echilibru, liniște și o nouă perspectivă asupra iubirii și familiei.

Într-o declarație sinceră, Borcea a mărturisit că, deși are o relație bună cu toate mamele copiilor săi, Valentina este sprijinul său principal în prezent. Cu nouă copii și o agendă încărcată, afaceristul spune că fiecare zi vine cu zeci de telefoane și cerințe, iar acasă are nevoie de liniște — lucru pe care Valentina i-l oferă necondiționat.

„Eu am o relație foarte bună cu toate mamele copiilor mei și cel mai important pentru mine, în momentul de față, este Valentina, pentru că eu, având atâtea probleme și cu copiii, numai să vorbești de două ori pe zi: 18 telefoane, 18 probleme pe care le iei… de două ori vorbesc. 18 cerințe. Acasă ai nevoie să găsești liniște. (…) Toate au știut cum mă ia și de unde mă ia. Și Valentina a știut, nu m-a luat de la bibliotecă. Nu prea am întâlnit femei care să mă refuze. Am avut și 1,9 m, am avut și notorietate, și putere, și cașcaval. Le aveam combinate pe toate și era foarte greu… Eu mi-am dat licența la Valentina”, a spus Cristi Borcea, potrivit Spynews.

