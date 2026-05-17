Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat

La scurt timp după încheierea finalei Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a transmis primul mesaj despre rezultatul obținut în competiția desfășurată la Viena.
Artista noastră a publicat și o serie de imagini surprinse în culisele show-ului, atât cu echipa sa, cât și altături de ceilalți concurenți.
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după ce a obținut locul 3 la Eurovision 2026
„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris Alexandra Căpitănescu (22 ani), pe rețelele de socializare, după ce a reușit o performanță demnă de lăudat, la Eurovision 2026.
Artista noastră a primit 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot.