Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat

La scurt timp după încheierea finalei Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a transmis primul mesaj despre rezultatul obținut în competiția desfășurată la Viena.

Artista noastră a publicat și o serie de imagini surprinse în culisele show-ului, atât cu echipa sa, cât și altături de ceilalți concurenți.

Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după ce a obținut locul 3 la Eurovision 2026

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris Alexandra Căpitănescu (22 ani), pe rețelele de socializare, după ce a reușit o performanță demnă de lăudat, la Eurovision 2026.

Artista noastră a primit 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu 516 puncte, iar Israelul s-a clasat pe locul al doilea.

Ce mesaj i-a transmis Tudor Chirilă, antrenorul ei de la Vocea României, după Eurovision 2026

Înainte de a participa la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost vocea câștigătoare de la Vocea României, celebrul show muzical, de la PRO TV.

Tudor Chirilă, antrenorul care a dus-o în finală și a ajutat-o să câștige, i-a transmis și el un mesaj, imediat după afișarea rezultatelor: „Rock on, girl! Felicitări!”, i-a spus artistul.

