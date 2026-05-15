Cine este femeia în alb din show-ul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026 și ce semnificație are rolul ei

Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul Eurovision 2026 cu un show electrizant care a inclus un personaj nou, „sinele-fantomă”, interpretat de femeia în alb, cu privirea acoperită. Citește continuarea pentru a afla ce semnificație are acest rol și cine este tânăra care l-a interpretat.

Cine este femeia în alb din show-ul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026

Show-ul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026 a fost completat în ultimul moment de o figură enigmatică, „sinele-fantomă”, interpretat de Daria Cristea, care a contribuit la efectul dramatic și la simbolismului reprezentației. Potrivit descrierii sale de pe Instagram, Daria este dansatoare și studentă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, în anul III.

Îmbrăcată într-o pelerină albă care-i acoperă privirea, Daria reprezintă „sinele-fantomă”, o proiecție simbolică a Alexandrei. Prezența acestui personaj sugerează lupta interioară și vulnerabilitatea emoțională care se regăsesc în mesajul piesei „Choke me”.

După cele două repetiții oficiale, reacțiile venite din partea fanilor internaționali și a comunității Eurovision au fost favorabile, iar România a urcat în clasamentele neoficiale ale publicului.

Când are loc Marea Finală Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 de sâmbătă, 16 mai, cu o prestație electrizantă, care a cucerit publicul de la Viena și telespectatorii din întreaga lume.

România a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 şi TVR+, în 16 mai, de la ora 22:00. Transmisiunea în limba semnelor românești va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+.

Cele mai bune rezultate obținute de România în istoria competiției rămân clasările pe locul al treilea obținute de Luminița Anghel & Sistem, la Kiev, în 2005, și de Paula Seling și Ovi, la Oslo, în 2010, precum și locul al patrulea câștigat de Mihai Trăistariu la Atena, în 2006.

Foto: Capturi YouTube; Instagram/@dariaa.cristea; 12n3m

