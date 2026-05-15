Elena Cârstea, mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026: „Am ascultat cu atenție piesa”

Elena Cârstea, mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026
Elena Cârstea a transmis un mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentata României la Eurovision 2026. Artista în vârstă de 63 de ani s-a declarat o fană a tinerei câștigătoare „Vocea României”, sezonul 11.
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei, are un imens talent și șanse mari să câștige. Toți împăiații care își dau cu părerea negativ mai duceți-vă la origini. Eu spun că fata asta trebuie susținută și apreciată pentru tot ce a făcut până acum. Mult succes și ai câștigat un fan!”, a transmis Elena Cârstea pe Facebook.
România a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 şi TVR+, în 16 mai, de la ora 22:00. Transmisiunea în limba semnelor românești va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+.