Reacția lui Teo Trandafir, după ce a auzit de posibilul divorț dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Ce îți mai arde?”

Despărțirile celebrităților continuă să facă valuri în lumea mondenă, iar vestea divorțului dintre Andreea și Cabral Ibacka, după 15 ani de căsnicie, a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe Teo Trandafir.

Teo Trandafir, despre zvonurile privind divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka

Teo Trandafir a aflat despre separarea cuplului de la Ilinca Vandici, iar reacția sa a fost una plină de uimire: „Aoleu, după 15 ani?! Ce îți mai arde?”.

Teo Trandafir a rememorat momentul în care i-a cunoscut pe Andreea și Cabral, în timpul filmărilor pentru videoclipul „Ești iubibilă” al trupei TAXI.

„Toate cuplurile care au apărut în videoclip s-au despărțit, dar ei păreau că rezistă”, a mărturisit Teo în emisiunea „Follow us”.

Totuși, zvonurile recente despre problemele lor maritale au schimbat percepția publicului asupra cuplului.

Potrivit Cancan, indicii despre separare au apărut în ultimele luni: renunțarea la verighete, ștergerea fotografiilor comune de pe rețelele sociale și plecările în vacanțe separate. În plus, postările pline de subînțeles ale lui Cabral au atras atenția fanilor. Într-una dintre ele, acesta a scris: „Un singur iubit poate repara traume, răni și fragilități”, lucru care a făcut-o pe Teo Trandafir să exclame: „Cabral zici că e Bacovia sau Coșbuc!”.

Care ar fi motivul divorțului

În timp ce Andreea și Cabral Ibacka nu au confirmat oficial despărțirea, speculațiile curg necontenit. Se vorbește despre escapadele lui Cabral la mare și în cluburi, dar și despre o presupusă prietenă a Andreei care ar fi contribuit la destrămarea relației.

„Se speculează că el a fost la mare la Loft cu o brunetă, că a dormit în taxi cu două, că și Andreea a fost singură la discotecă.”, a menționat Ilinca Vandici.

Cu toate acestea, Teo Trandafir a avut un punct de vedere diferit: „Și dacă a dormit în taxi, ce? Ce legătură are?”.

Însă, nici lipsa unei declarații clare din partea cuplului nu a ajutat la diminuarea zvonurilor, ci dimpotrivă, acestea s-au amplificat.

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”. De-a lungul celor 15 ani de căsnicie, cei doi păreau să formeze un cuplu solid, iar viața lor de familie era adesea prezentată ca fiind una de poveste.

