Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Alexandra Stan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. În august, cântăreața și partenerul său, Ștefan Oprea, își vor întâmpina primul lor copil, o fetiță, Eva, și se pregătesc intens pentru acest moment special.

Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nuntă

Alexandra Stan radiază de fericire și se pregătește cu emoție pentru cel mai frumos capitol al vieții sale: maternitatea. Într-un interviu pentru Spynews, îndrăgita artistă vorbește despre perioada specială pe care o trăiește, despre venirea pe lume a fetiței Eva, dar și despre planurile de viitor alături de partenerul său, Ștefan.

De când a aflat că va deveni mamă, Alexandra spune că fiecare zi a fost o binecuvântare. „Am trecut deja de perioada mai dificilă de la începutul sarcinii, iar acum mă bucur mult mai mult de tot ceea ce trăiesc. În perioada aceasta am chiar și un plus de energie, ceea ce mă surprinde plăcut”, mărturisește artista. Totuși, pe măsură ce burtica crește, oboseala apare mai repede, iar Alexandra a învățat să își asculte corpul și să prioritizeze odihna.

„Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Cu doar trei luni rămase până când o va strânge în brațe pe micuța Eva, Alexandra recunoaște că emoțiile sunt intense. „În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet”, spune ea. Cu toate acestea, artista este hotărâtă să își ofere toată dragostea, răbdarea și devotamentul pentru a fi o mamă bună.

Alexandra și Ștefan sunt deja în plin proces de organizare pentru sosirea fetiței lor. „Deja cumpărăm pătuțul, căruțul și toate accesoriile necesare pentru bebeluș”, povestește cântăreața. Totul trebuie să fie pregătit la timp, iar sentimentul de anticipare crește pe măsură ce termenul nașterii se apropie. „Cred că am intrat oficial în perioada de «nesting» (pregătit cuibul). Emoția asta este greu de descris în cuvinte,” adaugă ea cu un zâmbet.

„Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață”

Numele ales pentru fetița lor, Eva, poartă o simbolistică deosebită. „Eva înseamnă «viață», iar acesta a fost și motivul pentru care am simțit că i se potrivește perfect. Eva a venit în viața noastră exact ca un nou început. Ne-a adus lumină, echilibru și speranță,” explică Alexandra.

Deși multe voci speculează că urmează o nuntă imediat după nașterea micuței, Alexandra și Ștefan preferă să se concentreze pe momentul prezent. „Deocamdată, noi am decis să luăm lucrurile pas cu pas. Suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață”, spune artista cu încredere.

Foto: Instagram

