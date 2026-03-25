Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. Cei doi cântă împreună de 4 ani și acum așteaptă un bebeluș

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Ea și-a lansat piesa intitulat „forEva”, cu aluzie la numele bebelușului pe care îl poartă în pântec. Cu această ocazie, artista a făcut publică relația cu iubitul ei, Ștefan Oprea. Iată cine este acesta.

Alexandra Stan, mai fericită ca niciodată. Cine este Ștefan Oprea, tatăl fetiței sale

Alexandra Stan a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor pentru o vreme. După o căsătorie scurtă și un divorț venit extrem de rapid de la eveniment, vedeta a ales să nu își mai arate viața sentimentală pe internet.

Artista a luat prin surprindere pe toată lumea când a făcut public faptul că este însărcinată. Totul s-a întâmplat prin intermediul unui videoclip al unei piese recent lansate.

Ea le-a prezentat fanilor și pe iubitul ei, tatăl fetiței din pântece. Este vorba despre Ștefan Oprea, toboșarul alături de care cântă de patru ani.

Clipul este plin de referințe la povestea de dragoste dintre cei doi și la faptul că cei doi vor deveni părinții unei fetițe pe care vor să o numească Eva.

Clipul pornește cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie și continuă cu Alexandra Stan și Ștefan Oprea bucurându-se de povestea lor de dragoste intensă.

Piesa este făcută alături de iubitul ei, care îi este și toboșar de aproape patru ani. Cei doi au fost întâi prieteni, iar apoi s-au îndrăgostit iremediabil și au decis să fie împreună. Acum, ei se pregătesc să devină părinți, într-un nou capitol extrem de important al vieții lor.

Piesa intitulată „forEva” spune povestea unui cuplu de tineri îndrăgostit și emoționat, care așteaptă venirea pe lume a minunii lor, rezultatul iubirii intense dintre ei.

Mai mult, videoclipul a fost filmat la mare, în Constanța, aproape de casa în care Alexandra Stan a crescut și a copilărit.

Ștefan Oprea este toboșar și profesor de tobe, dar și model. Pasionat de tot ce ține de mare, tânărul a descoperit o mulțime de lucruri în comun cu Alexandra Stan, iar de aici până la dragoste a mai fost un singur pas.

Mesajul emoționant al Alexandrei Stan

Vedeta a vorbit despre venirea pe lume a fiicei sale și despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Ștefan.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.

Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi. Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.

Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.Te iubesc pentru totdeauna… Eva!”, a scris ea în mediul online.

Urmărește-ne pe Google News