Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”

Alexandra Stan a povestit că a trecut printr-un alt abuz, după scandalul public cu fostul ei manager, Marcel Prodan. Cântăreața s-a regăsit din nou în poziția de victimă, de data aceasta cu un alt iubit. Ea a povestit totul în cadrul unui podcast, însă a ținut să precizeze că nu îi va spune numele agresorului niciodată.

Alexandra Stan, agresată din nou de un fost iubit. Nici prietenii ei nu știu despre cine este vorba

Alexandra Stan a povestit că a trecut prin toate formele abuzului în relații. Cântăreața și-a deschis sufletul și a povestit despre traumele prin care a trecut în fostele relații, spunând că un fost iubit a ajuns și la abuz fizic.

Citește și: „M-am regăsit într-o relație abuzivă, după 12 ani.” Alexandra Stan, mesaj pentru victimele violenței domestice

Cântăreața a fost în centrul unui scandal, după ce s-a aflat că managerul ei, Marcel Prodan, a bătut-o îngrozitor, în 2013. Pe vremea aceea, cântăreața a apărut cu ochii vineți și umflați, iar fanii au rămas siderați. Ea a atras atenția asupra violenței împotriva femeilor și a vorbit despre povestea ei tragică cu fostul manager.

Acum, artista a mărturisit că acel episod nu a fost singular. Un alt fost iubit a îndrăznit să o agreseze fizic.

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional (n.r. să treacă prin abuzuri). Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat.

Citește și: Alexandra Stan, mesaj pentru victimele violenței domestice, după moartea Teodorei Marcu: „Mie mi s-a întâmplat acum 12 ani”. Agresorul artistei încă face bani de pe urma ei

Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu’, a declarat Alexandra Stan, la ZUnivers Podcasts.

Fostul manager a bătut-o până a ajuns la spital

Alexandra Stan a fost victima unui abuz de neimaginat în 2013. Ea avea o relație cu managerul ei, Marcel Prodan. Cântăreața a apărut vânătă la ochi, după ce bărbatul a bătut-o crunt.

Totul a ieșit la iveală când Poliția Rutieră Constanța i-a observat pe cei doi pe marginea drumului, la ieșirea din municipiul Constanța.

Alexandra Stan a mărturisit public atunci că nu a fost vorba despre un accident, ci despre o agresiune extrem de violentă a lui Marcel Prodan asupra ei.

Citește și: Alexandra Stan, primele declarații despre noul iubit: „Sunt fericită”

„Totul este o minciună, nu am avut niciun accident de maşină. Este o invenţie a managerului meu, cel care m-a bătut până m-a băgat în spital. Vreau să ştie toată lumea că îndur tratamente oribile din partea lui de un an de zile şi nu mai pot!”, a spus Alexandra Stan pe vremea aceea.

Urmărește-ne pe Google News