„M-am regăsit într-o relație abuzivă, după 12 ani.” Alexandra Stan, mesaj pentru victimele violenței domestice

Alexandra Stan s-a alăturat campaniei Știrilor Kanal D, „Să nu ucizi.”, în cadrul căreia a transmis un mesaj important victimelor violenței domestice.

Alexandra Stan s-a regăsit într-o relație abuzivă pentru a doua oară

Alexandra Stan a dezvăluit că s-a regăsit din nou într-o relație abuzivă, la 12 ani după ce a fost agresată fizic de managerul ei, Marcel Prodan, în anul 2013.

„Am fost victima violenței domestice acum 12 ani, aproape. Și vă zic sincer, și asta este o informație în premieră, faptul că m-am regăsit într-o relație abuzivă, nu chiar ca cea din 2013, dar aproape, după 12 ani. Eu credeam că nu o să se mai poată niciodată chestia asta, mai ales că am făcut terapie și am crezut că nu o să mai ajung niciodată într-o relație în care să permit să fiu abuzată emoțional și aproape și fizic”, a transmis Alexandra Stan, în cadrul campaniei „Să nu ucizi”.

„Este foarte greu să dăm sfaturi în aceste situații”

Totodată, artista a transmis un mesaj important femeilor care se regăsesc în povestea ei. Cântăreața le-a spus că nu sunt singure și le-a îndemnat să ceară ajutor, să se informeze online și să apeleze gratuit numărul Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, 0800 500 333.

„Este foarte greu să dăm sfaturi în aceste situații, dar aș vrea să știe că nu sunt singure. Să înțeleagă că sunt foarte multe ONG-uri și foarte mulți oameni care trec prin aceeași situație. (…) Sunt și persoane publice care trec prin asta, dar nu vor să vorbească despre asta. În România statisticile, din păcate, sunt foarte proaste. Vă sfătuiesc să vă informați. Și, cel mai important, în cazul în care vă aflați într-o situație de violență domestică, sunați la 112, la poliție, ori sunați la numărul gratuit al Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse, care este 0800 500 333”, a conchis Alexandra Stan.

Ce este femicidul

„Să nu ucizi.” este o campanie a Știrilor Kanal D împotriva femicidului. Campania și-a propus ajute la o schimbarea legii pentru descurajarea acestor crime și la luarea tuturor măsurilor concrete necesare împotriva unui flagel care seceră o viață în fiecare săptămână.

Femicidul se definește prin uciderea deliberată a femeilor sau a fetelor din cauza sexului lor.

Foto: Instagram/@alexandrastan

