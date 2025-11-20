Reacția lui Ion Țiriac la filmările în care Camelia Voinea o abuzează verbal pe fiica ei, Sabrina Voinea: „Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care…”

Ion Țiriac a spus ce părere are despre filmările în care antrenoarea Camelia Voinea o agresează verbal pe fiica ei, gimnasta Sabrina Voinea. Fostul tenismen devenit om de afaceri a spus că este o „crimă” ca un copil să fie „manipulat fizic”.

Ce părere are Ion Țiriac despre filmările în care Camelia Voinea o abuzează verbal pe fiica ei, Sabrina Voinea

Ion Țiriac este de părere că lumea gimnasticii a fost dintotdeauna discutabilă la capitolul metodelor de predare ale antrenorilor. Cu toate că declară o „crimă” ca un copil să fie „manipulat fizic”, afaceristul este de părere că antrenoarea Camelia Voinea „știe mai bine” de ce și-a agresat verbal fiica la antrenamente. Țiriac a subliniat că, deși consideră că un astfel de comportament este inacceptabil, mama copilului are, în opinia sa, „dreptul să-și crească copilul așa cum crede”.

„O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede. O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm?

Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta, că îi spune două vorbe, nu cred… Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o”, a declarat Țiriac pentru presă, potrivit GSP.ro, la un eveniment desfășurat miercuri la Otopeni.

„Sport nu mai există. Există numai distracție, entertainment și bani”

În cadrul aceluiași interviu, Ion Țiriac a abordat și alte aspecte legate de sport și etica antrenamentelor. El a menționat că este corect ca un copil să respecte reguli stricte pentru a deveni campion, dar a condamnat ferm orice formă de abuz fizic.

„Este corect ca un copil să fie manipulat fizic sau nu știu ce? Nu, este crimă! (…) Sport nu mai există. Există numai distracție, entertainment și bani”, a mai declarat.

Camelia Voinea, către fiica ei: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!” / „Du-te dracu!”

Marți, 18 noiembrie, Golazo.ro a făcut public un videoclip în care Camelia Voinea își agresează verbal fiica în sala de antrenament. Filmarea a fost realizată în urmă cu mai mulți ani. După ce fetei nu îi iese un element la bară, Camelia își înfige unghiile în fiica ei și îi cere acesteia să facă din nou exercițiul, deși plângea și striga că nu mai poate.

La un alt element, Sabrina strigă iar că nu mai poate și cere ajutor: „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”. Speriată, Sabrina a încercat să schimbe elementul pe care îl are de executat: „Mami, pot să fac…”. Replica mamei sale a venit rapid: „Du-te dracu! Hai!”. „Dar vreau să fac îndreptare. Nu pot!”, spunea copila. „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, se aude răspunzând Camelia Voinea.

La o zi după izbucnirea scandalului, Sabrina Voinea a apărut public, citind un mesaj de pe telefon: „Nu m-a abuzat nimeni, încearcă să ne dezbine”. Declarația sa a fost primită cu scepticism de unii, dar susținută de clubul CSM Constanța, unde atât Sabrina, cât și mama sa activează. Clubul a emis un comunicat dur, criticând presa și folosind termeni precum „linșaj mediatic“ și „tehnică securistă de înregistrare pe ascuns”.

