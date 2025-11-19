Camelia Voinea, prima reacție după acuzațiile de abuz aduse de gimnaste. Ce spune Sabrina Voinea despre mama sa: „E singura care știe drumul”

Camelia Voinea a reacționat după ce mai multe gimnaste au acuzat-o de abuzuri și după ce a apărut un filmuleț din sala de antrenament în care o agresa verbal pe fiica ei, Sabrina Voinea.

Sabrina Voinea își apără mama

Camelia Voinea, fostă campioană la gimnastică, este acuzată de abuzuri fizice și verbale asupra gimnastelor, inclusiv a fiicei sale, Sabrina. Într-un videoclip, Sabrina apără metodele mamei, susținând că succesul cere sacrificii și muncă intensă.

Într-un videoclip publicat recent, Sabrina Voinea a răspuns acuzațiilor, exprimându-și dezamăgirea față de informațiile vehiculate: ”Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu -întoarce-te înapoi și încă o repetare-. Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii, palme rupte, lacrimi, dar mi-am asumat”.

Sabrina a subliniat că succesul său este rezultatul muncii intense și al sacrificiilor asumate, iar mama sa este persoana care o ghidează spre performanță.

„Mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a mai spus gimnasta.

Cum se apără Camelia Voinea

Camelia Voinea a reacționat și ea, afirmând că imaginile apărute sunt vechi de un deceniu și că au fost deja prezentate conducerii Federației Române de Gimnastică, în urmă cu doi ani.

„Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat niște imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre”, a precizat ea.

Antrenoarea a recunoscut că, în momente de tensiune, poate ridica tonul, dar a respins acuzațiile de abuz fizic.

„Sigur, ca orice părinte și antrenor – și am puterea să recunosc asta – și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria”, a continuat Camelia Voinea.

Camelia Voinea a subliniat că gimnastica este un sport de anduranță, care necesită sacrificii și perseverență, și a adăugat că va lua măsuri legale împotriva acuzațiilor.

„Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlinește așteptările mele, ci caută să-și împlinească propriul vis, la rândul său. […] Îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări”, a mai spus antrenoarea.

Camelia Voinea, acuzată de abuz de mai multe gimnaste

Publicația Golazo a prezentat înregistrări din sala de antrenament, în care Camelia Voinea pare să-și ciupească și să-și jignească fiica. Într-un moment surprins, Sabrina, vizibil epuizată, îi spune mamei sale: «Mami, nu mai pot!», însă antrenoarea insistă ca exercițiul să fie repetat. Comentariile dure ale Cameliei, precum «Du-te dracului! Hai!» și «Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!», au stârnit critici vehemente.

Două foste gimnaste ce au fost antrenate de Camelia Voinea în sala „Flămânda” din Constanța, au lansat acuzații grele la adresa acesteia. Sportivele au ales să păstreze anonimatul de teama represaliilor, fiindu-le încă teamă de Camelia Voinea, cu toate că au plecat în străinătate.

„Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru!”, a spus una dintre gimnastele ce au fost antrenate de Voinea.

Cea de-a doua sportivă a mărturisit pentru Golazo.ro că, din cauza abuzurilor, ajunsese în pragul suicidului.

„Îmi amintesc că mă gândeam să mă arunc de pe pod. De pe Podul Vechi, cel de lângă City Mall. Eu nu știam să înot, iar asta m-ar fi scăpat de toate, nu? Am ajuns acolo, dar a trecut cineva pe lângă mine și m-a întrebat dacă sunt bine. Am vorbit cu el, m-a dus la spital, au ajuns bunicii mei, unchiul și m-au luat acasă”, a povestit ea.

„Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos”, a mai spus una din gimnaste.

