Bullying la nivel înalt, în lotul național de gimnastică. Denisa Golgotă aduce acuzații grave: „M-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic”

Un scandal de proporții a izbucnit după Campionatele Mondiale de la Jakarta. După ce s-a întors în România, gimnasta Denisa Golgotă (23 ani) a declarat că a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihică, plângere ce a fost ignorată de Federația de Gimnastică.

Denisa Golgotă, acuzații de bullying în cadrul lotului național de gimnastică

Denisa Golgotă, una dintre membrele lotului național de gimnastică, aduce acuzații de bullying. Tânăra gimnastă spune că a fost hărțuită de persoanele cu care se antrenează. Aceasta a depus o plângere la Federația de Gimnastică, însă a fost ignorată.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea știe despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, Federația s-a făcut că plouă”, a explicat sportiva, conform as.ro.

Denisa susține că s-a confruntat cu discriminarea în cadrul lotului, precum și cu amenințări grave.

„Fetele au venit de foarte multe ori și îmi povesteau ce au auzit că s-a spus despre mine: că cineva mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura și aș avea nevoie de operații estetice”, a povestit gimnasta.

Cu toate că a preferat să nu dea nume, insinuările ei duc către Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea.

„A fost un an foarte greu psihic, dar și unul reușit pentru mine. Singurele persoane care m-au susținut au fost familia, doamna Corina Moroșan, doamna Carmencita Constantin și doamna Silvia Stroescu. Doamna Corina a fost singura care a avut grijă de mine la Jakarta”, a mai spus gimnasta.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu Claudia Presăcan după retragerea din gimnastică. Fosta campioană olimpică este de nerecunoscut

Citește și: Ce relație are Diana Bulimar cu părinții ei de când s-a retras din gimnastica de performanță: “Mă îndepărtasem destul de mult”/ Exclusiv

Plângerea Denisei, ignorată de Federația Română de Gimnastică

Denisa Golgotă îi acuză pe oficiali și de favoritisme la nivel de lot.

„Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum au fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Eu am un vis, încă cred că ceva se va schimba după Mondial, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine”, a explicat ea.

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament – atât bullying cât şi hărţuire. Am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate”, a completat Denisa Golgotă.

Citește și: A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”

Citește și: Monica Gabor, vizită secretă în România. Reacția lui Irinel Columbeanu: „Irina nu m-a anunțat”

Înaintea finalei la sol, sportiva s-a confruntat și cu o toxiinfecție alimentară. Astfel, ea nu s-a putut antrena și a încheiat finala pe locul 7.

„Nu am avut ca opțiuni decât preparate asiatice, foarte picante și am făcut toxiinfecție alimentară. Trei zile nu am făcut decât să stau în pat; eram complet fără energie și în ziua finalei nu știam dacă o să pot concura”, a spus Denisa Golgotă pentru Radio România Actualități.

România a încheiat fără medalie Campionatele Mondiale de la Jakarta, care s-au terminat pe 25 octombrie. Lotul național de gimnastică nu a mai adus nicio medalie de la Mondiale din anul 2015.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Denisa Golgotă

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News