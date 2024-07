Ce relație are Diana Bulimar cu părinții ei de când s-a retras din gimnastica de performanță: “Mă îndepărtasem destul de mult”/ Exclusiv

Diana Bulimar a făcut performanță în gimnastică, sport pe care l-a practicat de la o vârstă fragedă, respectiv 3 ani și jumătate, dar a fost nevoită să se retragă în 2016 din cauza numeroaselor accidentări. În prezent este antrenoare, inițiind copiii în tainele unui sport care i-a adus numeroase satisfacții. A plecat din orașul natal, Timișoara, de la 10 ani, dedicându-se antrenamentelor și competițiilor, care i-au adus recunoaștere și medalii. În exclusivitate pentru Unica.ro, fosta gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2012 a povestit despre relația cu părinții săi, care a devenit foarte strânsă în ultimii ani, de când a decis să petreacă o vacanță anuală împreună cu ei.

Diana Bulimar face dezvăluiri despre relația cu părinții ei

Viața de sportiv a făcut-o pe Diana Bulimar să fie foarte bine organizată, fapt ce are consecințe și în viața personală. Sportiva trăiește de 4 ani o frumoasă poveste de dragoste cu Radu Dumitrache, un fost inginer reprofilat pe fotografie și videografie. Anul acesta, pe 1 iunie, sportiva a fost surprinsă cu o cerere în căsătorie, care s-a lăsat cu lacrimi de fericire. De când sunt împreună, îndrăgostiții se organizează eficient inclusiv la capitolul vacanțe. Mai exact, Diana Bulimar este cea care vine cu ideile și le pune în practică, iar la destinație logodnicul ei face traseele de vizitat, inclusiv pe cele culinare.

“Eu 100% sunt cea care organizează tot. Sunt o tipă foarte punctuală, adică îmi place foarte mult să știu exact ce facem și când plecăm în altă țară să știu exact unde merg, ce fac.

În schimb, în momentul în care am pășit în altă țară sau în vacanță, eu nu mai exist. Creierul meu e lăsat în România, iar Radu este cu tot ce înseamnă google maps, tot ce înseamnă unde mâncăm, toate lucrurile astea. Deci practic aia e vacanța mea”, a spus Diana Bulimar pentru Unica.ro.

Diana Bulimar: “O vacanță a fost deja plănuită cu ai mei părinți”

Luna viitoare, Diana Bulimar și viitorul soț se vor relaxa în Spania, mai precis în Tenerife. Nu vor pleca singuri ca doi porumbei, ci împreună cu părinții Dianei. Invitația a fost lansată și părinților lui Radu, dar aceștia au declinat-o.

“O vacanță a fost deja plănuită cu ai mei părinți, pentru că și-au dorit foarte mult să mergem în Spania, anul trecut ei mergând în Lisabona. Așa că vom merge în Tenerife în august. Asta este setată, pe lângă cele două nunți la care trebuie să mergem că așa este frumos printre prieteni. Ne-am stabilit cam atât vara asta, pentru că ne dorim de foarte mulți ani să mergem în iarnă la căldură”, a adăugat ea.

În martie, Diana Bulimar și Radu Dumitrache au mai avut un sejur în Thailanda, tot în compania părinților ei. Prezența lor nu este deloc întâmplătoare, sportiva dorindu-și să petreacă timp cu ei, mai ales că mulți ani, din cauza cantonamentelor și a concursurilor nu au stat prea mult timp împreună. Mai mult, Diana s-a stabilit în Capitală, iar părinții ei stau la Timișoara. Se vizitează, dar nu atât de des precum s-ar întâmpla dacă ar locui în același oraș sau mai aproape de București.

”Thailanda a fost deja în martie anul acesta, deci s-a bifat, undeva un Bali, acolo m-aș duce. Acum vedem, suntem într-o negociere, pentru că cineva (n.r. Radu) își dorește să-și ia obiective pentru aparatele foto. Unde sunt cele mai bune? În Japonia! Dar eu nu vreau să mor totuși de frig în Japonia, în decembrie. Probabil lăsăm Japonia pentru la anul, cam așa o să ne înțelegem da, eu am dreptate”, ne-a spus Diana Bulimar.

Diana Bulimar: “După ce am ieșit din sportul de performanță, nu mi-am imaginat că am nevoie să stau aproape de ei, să petrec timp cu ei, pentru că mă îndepărtasem”

Antrenoarea de gimnastică ne-a mărturisit că, în ultimul timp, și-a făcut obiceiul de a avea o vacanță cu mama și cu tatăl ei.

“Cam de 3-4 ani fac lucrul acesta. După ce am ieșit din sportul de performanță, nu mi-am imaginat că am nevoie să stau aproape de ei, să petrec timp cu ei, pentru că mă îndepărtasem destul de mult. De 3-4 ani de zile, mi-am promis măcar o vacanță împreună. Anul trecut am fost în Dubai de ziua mamei mele, pentru că își dorea. Anul acesta am fost în Tailanda, practic i-am cărat ca să mai lase naibii Corfu, că numai în Corfu se merge. Anul ăsta s-a găsit oportunitatea să mergem și în Tenerife. Deci două vacanțe anul acesta. O să mergem ca o familie, dar suntem fani și city break-uri, doar noi doi”, a spus, pentru Unica.ro, Diana Bulimar.

Sportiva se înțelege bine cu viitorii socri, dar aceștia nu vor merge cu ei în Tenerife.

“Au zis că nu vor, că sunt ocupați, dar ei sunt mai aproape, sunt din Buzău, și atunci ne e mai ușor să mergem până acolo mai des decât Timișoara. Nicio șansă să se mute ai mei la București. Părinții mei nu sunt fani București, sunt acei oameni cărora nu le place agitația din București, le place Timișoara, le place că este liniștită, mie nu-mi place că este prea liniștită. Aici (n.r. în Bcuurești) îmi sunt toți prietenii. Am plecat de la vârsta de 10 ani. Deci pot să zic că nu mai sunt neapărat timișoreancă, sunt între acum, dar simțul bănățean e încă în mine, chiar dacă merg doar câteva zile pe an acasă”, ne-a mai spus Diana Bulimar.

Sursa foto: Facebook

