Tania Popa, amintiri triste din copilărie. De ce nu avea voie să sărbătorească Paștele: „Nu cunoșteam nimic, nici Crăciun, nici Paște”

Tania Popa (52 ani) se bucură din plin de sărbătorile pascale și asta pentru că, în copilărie, nu a fost lăsată să se apropie de biserică și nici nu a avut vreo cunoștință de sărbătorile religioase. Actrița s-a născut și a crescut în Republica Moldova, sub regimul comunist, când era interzis tot ce ținea de biserică.

Tania Popa nu avea voie să sărbătorească Paștele, în copilărie

Tania Popa se bucură din plin de sărbătorile pascale, mai ales că în această perioadă are liber de la teatru și are mai mult timp pentru ea și familia ei. Actrița spune că iubește liniștea Paștelui, de care nu a avut parte în copilărie. Aceasta s-a născut și a crescut în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, sub regimul comunist, unde nimeni nu avea acces la tradițiile religioase.

Pe atunci, sărbătorile religioase erau considerate un pericol ideologic și orice manifestare de natură spirituală nu era doar descurajată, ci și pedepsită. Astfel, Tania Popa a crescut fără să cunoască semnificația sărbătorilor religioase, precum paștele sau Crăciunul, acestea fiind zile obișnuite din viața familiei sale. În schimb, regimul comunist încuraja sărbătorirea unor zile precum 1 Mai sau Revelionul.

„De Paște este prilej să mă odihnesc, pentru că nu gătesc, nu fac absolut nimic, merg la prieteni. Sunt foarte, foarte ocupată, de obicei, și având liber de la teatru, neavând spectacole în zilele acelea, nici repetiții, chiar o să fie o vacanță. Amintiri legate de această sărbătoare, pe vremea când eram în Republica Moldova, nu am, pentru că nu sărbătoream. Eram destul de rupți de tot ce înseamnă sărbători religioase, pentru că nu se practica mersul la biserică. Chiar nu cunoșteam nimic, nici Crăciun, nici Paște, nimic. Noi aveam 1 Mai, Revelionul și nu mai știu ce”, a declarat actrița pentru Spynews.

Părinții actriței, pedepsiți pentru că s-au căsătorit religios

Părinții Taniei Popa au fost victimele regimului comunist, aceștia fiind pedepsiți dur după ce s-a aflat că s-au cununat și religios. Cei doi s-au căsătorit în secret, însă totul s-a aflat rapid. Drept pedeapsă, aceștia au fost ridiculizați în public, printr-o caricatură publicată într-o gazetă locală cu caracter satiric, devenind un exemplu negativ pentru întreaga comunitate.

„Nu sărbătoream, deoarece era, evident, interzis. De exemplu, părinții mei s-au căsătorit religios, s-au cununat la biserică, pe ascuns. Au fost pârâți la conducerea orașului și dați drept exemplu de rușinea orașului. Au făcut o caricatură despre ei și au fost ridiculizați în Gazeta Satirică a orașului. Noi nu mergeam la biserică, doar bătrânii mergeau, lor nu avea ce le face. Dar pentru noi era total interzisă această activitate, nu o cunoșteam. Nu este vorba de faptul că nu ne doream, dar era interzis”, a povestit Tania Popa.

Când a cunoscut Tania Popa semnificația sărbătorilor religioase

Tania Popa spune că a cunoscut semnificația sărbătorilor religioase, precum Paștele și Crăciunul, după ce s-a mutat în România, în anul 1990.

„Eu am descoperit această sărbătoare (n.r. Paștele), la fel ca și Crăciunul, venind în 1990 în România, și mi-a plăcut foarte tare. De exemplu, mie îmi place foarte mult în noaptea de Înviere momentul în care toți cei veniți la biserică cântă: «Hristos a înviat». Acesta este momentul care îmi place, mă emoționează. Mai nou, am descoperit și eu ce înseamnă să crezi, să ai credință în suflet, de adevăratelea. Am început să merg la biserică, să mai ascult din slujbe, să citesc Biblia, Noul Testament, să vorbesc cu oamenii de specialitate. Mă consider un om inteligent și înțelept și am realizat ce înseamnă aceste lucruri”, a mai spus Tania Popa pentru publicația menționată anterior.

Sursă foto: Facebook

