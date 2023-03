Îi despart 11 ani, nu le-a dat nimeni nicio șansă, dar Tania Popa și soțul ei, Veaceslav Damian, sunt dovada faptului că există dragoste la prima vedere și, dacă ești dispus să riști, poți să câștigi! Invitată, recent, la FRESH by UNICA, actrița a povestit cum a început relația cu partenerul ei de viață și cum reușesc încă să se descopere unul pe celălalt.

Energică și mereu zâmbitoare, Tania Popa (50 ani) nu a avut deloc o viață ușoară. De 15 ani, însă, de când s-a îndrăgostit la prima vedere, simte că trăiește cu adevărat. L-a cunoscut pe Veaceslav Damian (39 ani) într-un club și, după o săptămână, s-au căsătorit. Au devenit părinții unui băiat, se completează reciproc și au demonstrat că vârsta este un număr.

Tania Popa: „Toate domnișoarele care așteaptă prințul pe cal să caște ochii și urechile și să mă asculte”

„În momentul ăsta, vreau toate domnișoarele care așteaptă de ani de zile prințul pe cal alb, așteaptă cel mai frumos, mai talentat, mai cu familie, mai cu stare, mai cu tot, să caște bine ochii și urechile și să mă asculte. Sunt o lecție vie că așa ceva nu există, că, în viață, dacă stăm și așteptăm și visăm în astre cu ochii deschiși, o să treacă viața pe lângă noi și o să ajungem niște babe bătrâne, singure, niște acrituri fără familie, fără copii, nefericite și exact așa o să intrăm în pământ.

De ce zic că sunt exemplul viu? Pentru că l-am cunoscut pe soțul meu într-o seară, într-un club, eram cu fetele să ascultăm muzică, pe care o cânta prietenul meu, eram cu soția lui și cu câteva prietene și colege. Asta este, eram majoră și vaccinată, cocktailurile erau gratis, am băut cu nemiluita, aveam ceață în ochi… Am aflat, ulterior, că și soțul meu avea ceață în ochi și el se simțea bine. Ne-am intersectat cu acea ceață în ochi, spre rușinea mea m-am sărutat toată noaptea cu el, dimineața muream de rușine și speram că nu i-am dat numărul lui de telefon. Ba da, i l-am dat, i-am și spus că sunt actriță. Ziceam: ‘Doamne, sper că nu mă sună!’. Ba da, m-a sunat. Din a doua zi, o săptămână, zi de zi, am stat ore în șir să vorbim noaptea pentru că eram și vecini. Culmea astrelor, alinierilor…

Fix peste o săptămână mi-a spus: ‘Ce faci luni dimineața?’ ‘Sunt liberă’. ‘Ne căsătorim?’ Am zis DA. Exact atât de repede. Și asta am și făcut, fix după o săptămână în care eu nu știam numele de familie.” a povestit Tania Popa, la FRESH by UNICA, despre începutul relației cu soțul ei.

„A fost o dragoste, o pasiune inexplicabilă, la prima vedere”

La scurt timp, actrița a rămas însărcinată și a adus pe lume un băiat, pe Slavic. Tania Popa mai are o fiică, dintr-o relație anterioară, pe care a crescut-o singură, până când în viața lor a apărut Veaceslav Damian.

„Ne-am căsătorit, am și rămas însărcinată, ne vizitam, nu am zis la nimeni, a fost în secret. Nu știa nimeni că suntem căsătoriți, am făcut-o în secret, nici nu știu de ce, poate pentru că era după o săptămână, habar nu am.

Și, ca o fiică așa, nu am venit cu unul acasă la mine, am venit cu soțul când deja am rămas însărcinată, după vizitele mele la el acasă. Evident că a fost o dragoste, o pasiune inexplicabilă, la prima vedere.” a povestit Tania Popa, la FRESH by UNICA, despre cel de-al treilea mariaj.

Tania Popa: „Viața este extrem de scurtă și merită să încercăm și, dacă greșim, să o luăm de la capăt”

Actrița a mai fost căsătorită de două ori, dar nu a renunțat să creadă și să riște pentru iubire.

„Ce vreau să spun, că eu, din momentul ăla, până în prezent, îl descopăr și nu am stat, știi, stai mai întâi să văd ce fel de om este, să îi cunosc familia, după aia să îi văd arborele genealogic, după aia să îl iau de soț.

Nu, uite, m-am căsătorit riscând și anul ăsta se fac 15 ani de căsnicie fericită, alături de acest bărbat pe care nici nu îl cunoșteam când m-am căsătorit cu el, avem un copil minunat împreună, toți bârfitorii nu mi-au dat niciun an de zile alături de el. Că diferența de vârstă, că nu știu ce, că nu știu cum… În ciuda tuturor acestor lucruri, iată că se poate.

Sfatul meu este următorul: viața este extrem de scurtă și merită să încercăm și, dacă greșim, să o luăm de la capăt. E mult mai tare decât să… las că aștept prințul. O să mori și prințul tot nu o să vină! Mai bine greșești o dată, greșește de două ori, nu e niciun capăt de țară, să ai experiență, dar simți că trăiești, decât să stai în casă și să visezi.” a completat actrița Tania Popa.

