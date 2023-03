„Lumea asta a mea este înfiorătoare”. Tania Popa, mărturii despre fața nevăzută a teatrului, la FRESH by UNICA

Actrița Tania Popa vine la FRESH by UNICA și face dezvăluiri despre fața nevăzută a teatrului și obstacolele întâmpinate atunci când cortina este trasă! Actrița își deschide sufletul și vorbește despre iubiri, pasiuni, împliniri și controverse la FRESH by UNICA.

Este miercuri și, așa cum v-am obișnuit, de la ora 20:00, vă așteptăm cu un invitat special! În această seară, pe canalul oficial de Youtube, pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul unica.ro, o veți putea vedea pe Tania Popa într-o formă de zile mari, unde, cu zâmbetul molipsitor pe buze, a povestit întâmplări neștiute din viața ei personală, dar și din cea profesională.

Actrița își asumă cu mândrie succesul pentru care a plătit cu sănătatea și cu distanțarea de cei dragi. Trecută prin suferințe groaznice și prin experiența unei mame singure, Tania Popa a avut norocul de a-și găsi fericirea și liniștea unde și când nici nu gândea.

Tania Popa, viață de film. Dezvăluiri neștiute la FRESH by UNICA

Actrița a avut o adolescență diferită, iar viața a lovit-o puternic atunci când tatăl ei a murit dintr-o greșeală fatală. Totul s-a schimbat de atunci, iar ea a devenit capul familiei și cea care a muncit până la epuizare pentru a-și întreține mama, sora mai mică, dar și pe fetița ei, Daria, pe care a crescută singură, fără ajutorul patern.

Din piedici și suferințe, pentru Tania Popa au răsărit speranța și curajul de a-și clădi o carieră solidă pentru a scăpa de grija zilei de mâine. A depășit obstacolele apărute în cale și a trudit până a reușit să răzbească, deși recunoaște că nu i-a fost ușor într-o „lume înfiorătoare”, așa cum numește mediul din teatru.

În timp, actrița a învățat să-și manipuleze simțurile și să nu se mai lase copleșită de emoții, în general. Lacrimile sunt parte din viața artistică, pentru că viața reală nu o mai face să plângă de mult pe Tania Popa.

„Nici nu-mi aduc aminte (n.r. când a plâns ultima dată), în ultima vreme plâng doar la filme. Da, jur! Acum dacă e vreo, nici măcar problemă, vreo neînțelegere sau vreo încurcătură, înainte plângeam și o săptămână, nu căutam să rezolv, plângeam… vai ce nenorocire s-a întâmplat!

Acum nu, sunt convinsă că se va rezolva, că nu e nicio tragedie dacă s-a încurcat ceva în programul meu și am greșit eu ceva acolo. Toate se rezolvă! Îmi dau seama că e aberant să stai să suferi și să plângi, se rezolvă! Dar din ce în ce mai puține încurcături fac, să știi!” a spus Tania Popa la FRESH by UNICA.

„Încerc să-l ascult mai mult pe soțul meu. La oameni e ma priceput ca mine”

Actrița spune că a învățat să-și trăiască viața intens, ghidată de gânduri pozitive. Recunoaște însă că, uneori, suferințele îi sunt cauzate de oamenii care o înconjoară, pentru că, așa cum spune ea, lumea în care se învârte este înfiorătoare.

„Mă întristează foarte tare lucru ăsta, dar nu mă mai înfurii! Înainte mă înfuriam, știi, la prima reacție îți vine să bați cu pumnul în masă, dar acum, nu, decât mă întristez. Încerc să-l ascult mai mult pe soțul meu, aici îi dau dreptate, el mai bine se pricepe la oameni decât mine, și de multe ori îmi zice el: ‘vezi mai întâi cunoaște omul și după aia aruncă-te într-un proiect cu el pentru că nu-mi inspiră încredere’.

Înainte când îmi zicea lucrul ăsta, zic lasă tu, nu e adevărat, uite ce om minunat e. Acum, da, mă mai gândesc și mă mai uit un pic la om ca să văd dacă a avut dreptate. Și are dreptate. La oameni, da, e mai priceput ca mine.” a povestit Tania Popa la FRESH by UNICA.

Tania Popa, despre fața nevăzută a teatrului: „Pe mine lucrurile astea m-au dărâmat psihic”

Actrița a vorbit și despre orgoliile din teatru și lupta pentru a cuceri scena și publicul.

„Lumea asta a mea este înfiorătoare, pentru că sunt enorm de multe orgolii. Orgoliile sunt cred cele mai grele de suportat. Vor să facă și cu orice preț, vor să ajungă într-un punct cu orice preț. Eu nu sunt așa și atunci pe mine lucrurile astea m-au dărâmat psihic vorbind, m-au dărâmat pentru că mie îmi place pacea, fericirea, liniștea.

Cred foarte tare că fiecăruia îi e dat drumul lui. Oricât aș vrea eu să fiu acolo, dacă nu e drumul ăla al meu este inutil să îți pun ție piedici sau să-ți fac ție rău, că oricum nu o să ajung acolo. Sau, dacă o să ajung, nu o să fie bine. Și atunci astea pe mine mă dărâmă și astea au fost problemele de care m-am lovit.

Numai că eu nu sunt genul care să lupte, eu sunt genul care să dă deoparte, plâng un pic și zic: ‘lasă, fac altceva’. Abandonez lupta, nu sunt genul care până în pânzele albe mă iau cu tine de păr și îmi recapăt locul. Nu, sunt pe ideea că, dacă tu simți că n-ai nevoie de mine, e ok, lasă că are altcineva nevoie de mine.” a declarat Tania Popa la FRESH by UNICA.

