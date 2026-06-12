David Pușcaș, dezvăluiri din procesul pe care îl are cu Luminița Anghel. Ce decizie a fost luată în dosar

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David Pușcaș a făcut detalii din cadrul dosarului penal deschis în urma plângerii depuse de Luminița Anghel, mama lui adoptivă.

Decizie în dosarul deschis de Luminița Anghel împotriva fiului său adoptiv

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel continuă. Artista a apelat la autorități și i-a deschis fiului adoptiv un dosar penal pentru hărțuire și amenințare.

Recent, tânărul a vorbit despre dosarul penal. El a primit citația oficială de la poliție și instanță, iar momentul a fost înregistrat și încărcat pe internet.

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Cu toate că s-a speriat după ce a primit plicul de la judecătorie David Pușcaș s-a calmat când a citit decizia autorităților.

Dosar penal pe numele lui David Pușcaș a fost clasat

Procurorii au dispus clasarea dosarului penal în lipsa unei amenințări concrete. Spusele lui David, în mesaje sau spațiu public, nu au avut un scop real și au fost interpretate ca refulări emoționale.

„S-a clasat dosarul și voi explica de ce s-a clasat. Aici este oficialul de la tribunal. Cu privire la infracțiunea de amenințare. În cauză, mesajele trimise de numitul Pușcaș David conțin expresii cu caracter ostil, acestea nu sunt suficient determinate și concrete pentru a contura o amenințare în caz penal.

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Formulările utilizate au caracter general și nu relevă o intenție clară de a săvârși o faptă determinată. De asemenea, nu rezultă existența unui pericol real sau iminent, iar din ansamblul probator nu se poate reține că persoanei vătămate i-a fost indusă o stare de temere în sensul cerut de lege. Cu privire la infracțiunea de hărțuire, din materialul probator administrat rezultă că numitul Pușcaș David a transmis un număr redus de mesaje, fără a contura o conduită repetată, insistent și sistematică.

De asemenea, nu s-a dovedit că aceste acte ar fi fost de natură să producă o stare de temere în sensul normei de incriminare. În lipsa caracterului repetitiv și a consecinței cerute de lege, respectiv producerea unei stări de temere, se constată că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de hărțuire”, a spus David Pușcaș.

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