David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”

David Pușcaș clarifică zvonurile despre orientarea sa sexuală, afirmând că se identifică drept queer. Invitat în cadrul unui podcast, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a explicat că atracțiile sale sunt fluide și că nu se limitează la etichete precum „gay”.
David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, își afirmă identitatea și clarifică zvonurile legate de orientarea sa sexuală. Prezent în podcastul „Face to Face”, tânărul a vorbit deschis despre etichetele care i-au fost atribuite și despre fluiditatea iubirii.
Orientarea sexuală a lui David Pușcaș a devenit subiect de discuție publică după ce s-a speculat că acesta ar ieși la întâlniri cu bărbați. Acesta a declarat că nu se identifică drept „gay”, ci „queer”, un termen care reflectă fluiditatea și diversitatea în iubire.
„Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Queer însumează totul, este foarte fluidă și orientarea sexuală. Azi poate să îmi placă de o fată, mâine pot să mă atașez de un băiat, e foarte fluid, nu e nimic constant. Am ieșit și cu fete, și cu băieți și fetele mă plac pe mine și eu sunt interesat să înțeleg mai bine chestia asta”, a explicat el.
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel se întreține cu ajutorul rețelelor sociale
Pe lângă sinceritatea cu care vorbește despre viața personală, David Pușcaș este deschis și în privința surselor sale de venit. Live-urile pe TikTok au devenit pentru el o modalitate de a-și susține financiar stilul de viață.
„TikTok-ul mă ține în viață. Am rupt ultimele live-uri din ianuarie. Am plătit chirie, tot, oamenii m-au ajutat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, oamenii au văzut adevărul și nu mă lasă”, a declarat el.