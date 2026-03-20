David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”

David Pușcaș clarifică zvonurile despre orientarea sa sexuală, afirmând că se identifică drept queer. Invitat în cadrul unui podcast, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a explicat că atracțiile sale sunt fluide și că nu se limitează la etichete precum „gay”.

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, își afirmă identitatea și clarifică zvonurile legate de orientarea sa sexuală. Prezent în podcastul „Face to Face”, tânărul a vorbit deschis despre etichetele care i-au fost atribuite și despre fluiditatea iubirii.

Orientarea sexuală a lui David Pușcaș a devenit subiect de discuție publică după ce s-a speculat că acesta ar ieși la întâlniri cu bărbați. Acesta a declarat că nu se identifică drept „gay”, ci „queer”, un termen care reflectă fluiditatea și diversitatea în iubire.

„Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Queer însumează totul, este foarte fluidă și orientarea sexuală. Azi poate să îmi placă de o fată, mâine pot să mă atașez de un băiat, e foarte fluid, nu e nimic constant. Am ieșit și cu fete, și cu băieți și fetele mă plac pe mine și eu sunt interesat să înțeleg mai bine chestia asta”, a explicat el.

David Pușcaș consideră că iubirea transcende normele sociale și este mai mult decât o etichetă.

„Pe ei (n.r. pe ceilalți) nu îi interesează iubirea mea, cât de capabili suntem noi”, a mai adăugat tânărul.

Citește și: David Pușcaș, în fața anchetatorilor după acuzațiile Luminiței Anghel. „M-am panicat! Am intrat cu niște stări în secție absolut oribile!”

Citește și: David Pușcaș, acuzații dure la adresa lui Silviu Dumitriade: „Mă punea să stau în genunchi în fața lui”

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel se întreține cu ajutorul rețelelor sociale

Pe lângă sinceritatea cu care vorbește despre viața personală, David Pușcaș este deschis și în privința surselor sale de venit. Live-urile pe TikTok au devenit pentru el o modalitate de a-și susține financiar stilul de viață.

„TikTok-ul mă ține în viață. Am rupt ultimele live-uri din ianuarie. Am plătit chirie, tot, oamenii m-au ajutat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, oamenii au văzut adevărul și nu mă lasă”, a declarat el.

Citește și: Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”

Citește și: Primele imagini cu Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, după operația pe cord. Andreea Marin l-a vizitat în spital

Din banii obținuți, tânărul nu doar că și-a plătit chiria, dar și-a permis să își cumpere un telefon de ultimă generație, necesar pentru crearea unui conținut de calitate.

„Mi se stricase telefonul vechi și am zis să schimb, să fac content de calitate și m-au ajutat să îmi iau (n.r. un telefon de ultimă generație)”, a spus David Pușcaș.

Sursă foto: Captură video

