Primele imagini cu Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, după operația pe cord. Andreea Marin l-a vizitat în spital

Andreea Marin l-a vizitat pe actorul Constantin Zamfirescu, cunoscut pentru rolul lui „Gogoașă” din serialul „Trăsniții”, după operația pe inimă. Vedeta l-a găsit zâmbind, recunoscător pentru sprijinul celor care l-au ajutat să-și permită intervenția chirurgicală.

Primele imagini cu Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, după operația pe cord

După ce și-a vizitat fiica aflată la studii peste ocean, Andreea Marin, proaspăt întoarsă în țară, a mers direct la Spitalul Monza, unde actorul Constantin Zamfirescu, celebru pentru rolul lui „Gogoașă” din serialul „Trăsniții”, se recuperează în urma unei intervenții chirurgicale complexe pe cord.

„Ce bucurie! Abia am așteptat să revin de peste ocean și să-l văd pe @zamzuuu, proaspăt ieșit de la ATI, unde a stat doar în prima zi după operația complexă pe cord realizată cu succes”, a scris Andreea pe rețelele sociale, citată de TVmania.ro.

Andreea Marin l-a vizitat în spital

Starea de sănătate a lui Constantin Zamfirescu fusese una critică înainte de operație, din cauza unei malformații congenitale descoperite întâmplător. Însă datorită unei echipe medicale de elită, condusă de Dr. Stanislav Rurac, medic primar în Chirurgie Cardiovasculară, intervenția a fost un succes.

Întâlnirea emoționantă dintre Andreea Marin și îndrăgitul actor a fost un moment plin de optimism. „Am intrat cu grijă și mi-am propus din start să nu stau decât câteva minute, îi promisesem că ne vom vedea imediat ce ajung în țară. Și l-am găsit zâmbind și optimist, deja după prima ședință de recuperare de kinetoterapie, cu gândul la oamenii care au donat cu generozitate pentru sănătatea inimii lui”, a povestit vedeta.

Operația, posibil cu ajutorul donațiilor

Costurile intervenției, care s-au ridicat la aproximativ 20.000 de euro, au fost acoperite printr-un extraordinar efort colectiv. Spitalul Monza și Asociația Vera au contribuit cu suma de 15.000 de euro, iar restul banilor a fost strâns din donații publice. Andreea Marin a fost motorul acestui demers umanitar, mobilizând mii de oameni să ofere sprijin. „Mulțumesc și Antena Stars pentru că a inițiat acest demers umanitar încheiat cu succes”, a adăugat vedeta.

Astăzi, Constantin Zamfirescu continuă procesul de recuperare cu o atitudine pozitivă și recunoștință față de cei care i-au fost alături.

Foto: Instagram

