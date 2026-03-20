Alexandra Stan a dezvăluit sexul și numele bebelușului. Prima imagine cu burtica de gravidă: „Este iubirea noastră sinceră”

Alexandra Stan (36 ani) a dezvăluit sexul și numele bebelușului pe care îl așteaptă, în cadrul unei postări emoționante pe rețelele sociale. Artista a publicat prima imagine cu burtica de gravidă, imagine în care apare și iubitul ei, Ștefan.

Alexandra Stan, primele declarații despre sarcină

După ce în urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că Alexandra Stan este însărcinată cu primul ei copil, acum artista a dezvăluit sexul și numele bebelușului care va veni în curând pe lume. Emoționată, artista a vorbit despre sarcină și emoția de a deveni pentru prima dată mamă, lucru care, spune ea, îi lipsea „cu desăvârșire”.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers”, a scris cântăreața pe Instagram.

Alexandra Stan l-a menționat și pe iubitul ei, Ștefan Oprea, care apare în fotografie alături de ea, ținând-o în brațe.

„Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi”, a afirmat ea.

Artista a dezvăluit sexul și numele bebelușului

În aceeași postare, Alexandra Stan a dezvăluit că va deveni mamă de fetiță, iar numele ales pentru aceasta este Eva.

„Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei. Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor”, a precizat artista.

Pentru a marca acest moment important din viețile lor, Alexandra Stan și Ștefan Oprea au decis să scrie și să lanseze o piesă în onoarea fiicei lor: „ForEva”.

În imaginile videoclipului apar Alexandra și Ștefan îmbrățișându-se și desenând o inimă pe nisip, în centrul căreia scriu numele fiicei lor, care în curând le va întregi familia.

