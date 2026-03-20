Alexandra Stan a dezvăluit sexul și numele bebelușului. Prima imagine cu burtica de gravidă: „Este iubirea noastră sinceră”

Alexandra Stan (36 ani) a dezvăluit sexul și numele bebelușului pe care îl așteaptă, în cadrul unei postări emoționante pe rețelele sociale. Artista a publicat prima imagine cu burtica de gravidă, imagine în care apare și iubitul ei, Ștefan.
După ce în urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că Alexandra Stan este însărcinată cu primul ei copil, acum artista a dezvăluit sexul și numele bebelușului care va veni în curând pe lume. Emoționată, artista a vorbit despre sarcină și emoția de a deveni pentru prima dată mamă, lucru care, spune ea, îi lipsea „cu desăvârșire”.
„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers”, a scris cântăreața pe Instagram.
Alexandra Stan l-a menționat și pe iubitul ei, Ștefan Oprea, care apare în fotografie alături de ea, ținând-o în brațe.
În aceeași postare, Alexandra Stan a dezvăluit că va deveni mamă de fetiță, iar numele ales pentru aceasta este Eva.
„Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei. Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor”, a precizat artista.