Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, s-a întors la Pro TV, după 20 de ani. „Sunt încântată să mă alătur acestui proiect!”

Mariana Dănescu, cunoscută publicului larg drept Lili Jurcă din celebrul serial „La Bloc”, revine pe micile ecrane ale Pro TV după aproape 20 de ani. Îndrăgita actriță se alătură distribuției noului serial „Tătuțu”, marcând un moment special atât pentru cariera ei, cât și pentru fanii care o urmăresc încă din perioada de glorie a sitcomului.

O revenire așteptată de public

Mariana Dănescu a devenit un reper al comediei românești datorită rolului său emblematic din „La Bloc”, unde vocea distinctivă și umorul său au transformat-o într-un personaj memorabil. Alături de Dragoș Moștenescu, interpretul lui Costel, și de restul distribuției, actrița a rămas în inimile telespectatorilor.

În ultimii ani, Dănescu s-a concentrat în special pe teatru, preferând să apară mai rar în fața camerelor. Totuși, publicul a putut-o revedea în câteva roluri episodice, precum în serialul „Cei Trimiși” de pe VOYO.

Un nou rol în „Tătuțu”

Revenirea la Pro TV vine cu un personaj complet diferit de imaginea sa comică de altădată. În „Tătuțu”, Mariana Dănescu o interpretează pe Zoica, nașa lui Laurențiu și a Luminiței Achim. Rolul îi oferă ocazia de a explora o latură dramatică, rar văzută până acum în proiectele sale TV.

Actrița a vorbit cu emoție despre această experiență: „Unele întâlniri profesionale vin cu o emoție aparte, iar pentru mine, ‘Tătuțu’ este una dintre ele. Sunt încântată să mă alătur acestui proiect, un serial intens și plin de emoție în care fiecare rol spune o poveste puternică.”

Ea a subliniat și bucuria de a lucra din nou alături de colegi vechi: „A fost o experiență extraordinară să lucrez alături de o echipă de profesioniști dedicați și de colegi dragi, unii dintre ei prieteni vechi. Le mulțumesc Liei Bugnar, lui Anghel Damian și întregii echipe pentru această colaborare frumoasă.”

Un proiect cu emoție și profunzime

Mariana Dănescu îi invită pe telespectatori să urmărească noul serial, promițând o poveste intensă și personaje complexe:

„Vă invit să urmăriți serialul la PRO TV, să intrați într-o poveste specială, cu oameni care trăiesc intens, cu principii și viziuni complexe despre viață. Merită din plin.”

Revenirea actriței marchează un moment important pentru televiziunea românească, readucând în prim-plan una dintre cele mai îndrăgite figuri ale comediei autohtone, acum într-o ipostază complet nouă.

Foto – Facebook

