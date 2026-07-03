Serialul Netflix pe care nimeni nu trebuie să îl rateze. Este cel mai urmărit din România și din întreaga lume

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Netflix a dat lovitura în această vară cu unul dintre cele mai pline de suspans seriale. Show-ul, creat pe baza unui roman de succes, se află pe locul 1 în topul celor mai urmărite seriale Netflix din România, dar și din întreaga lume.

Serialul Netflix adorat de întreaga lume

Harlan Coben a scris un alt serial polițist de neratat, iar publicul îl urmărește cu nerăbdare pentru a rezolva cazul. „I Will Find You” a ocupat primul loc în lista serialelor TV, cu 34 de milioane de vizualizări.

Adaptarea romanului autorului din 2023 rămâne cel mai mare debut original al serialului Netflix din 2026, iar fanii își împărtășesc entuziasmul pentru serial pe rețelele de socializare.

Sam Worthington îl interpretează pe David Burroughs, un tată care ispășește o condamnare pe viață pentru uciderea fiului său – o crimă pe care nu a comis-o. Când David primește dovezi că fiul său ar putea fi încă în viață, pornește într-o misiune de aflare a adevărului care îl conduce afară din închisoare și într-o lume a înșelăciunii și disperării.

Serialul se află pentru a doua săptămână consecutiv pe primul loc al topului celor mai bune show-uri tv de pe Netflix în peste 80 de țări.

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Top 5 cele mai urmărite seriale de pe Netflix România

„Te voi găsi” – locul 1

Un tată nevinovat care este condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea propriului fiu primește dovezi conform cărora copilul său ar putea fi încă în viață și trebuie să evadeze din închisoare pentru a afla adevărul.

1936, Vara – locul 2

O crimă la un hotel opulent din Nisa amenință să dea peste cap viața de familie și cea amoroasă a patru femei complet diferite, în vara anului 1936.

Vecini de coșmar – locul 3

Crezi că îți cunoști vecinii? Mai gândește‑te! Acest nou serial prezintă relatări directe despre violență, intimidare și hărțuire mai șocante ca niciodată. Prin mărturii tulburătoare, imagini surprinse cu bodycam și reconstituiri animate, „Vecini de coșmar” demonstrează că oamenii de alături nu sunt doar o pacoste, ci pot fi și letali.

Avatar: Ultimul războinic al aerului, sezonul 2 – locul 4

AVATAR: ULTIMUL RĂZBOINIC AL AERULUI urmărește aventurile lui Aang, tânărul avatar, în încercarea de a stăpâni cele patru elemente (Apă, Pământ, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul într-o lume amenințată de înfricoșătoarea Națiune a Focului. În sezonul 2, după o victorie dulce‑amară, în care salvează Tribul Apelor de Nord de invazia Națiunii Focului, avatarul Aang, Katara și Sokka se regrupează și pornesc într‑o misiune de a‑l convinge pe misteriosul Rege al Pământului să îi ajute în lupta împotriva înfricoșătorului Stăpân al Focului, Ozai.

Sezonul doi ai serialului se află în top 10 Netflix în nu mai puțin de 90 de țări, având, în ultima săptămână, 8.7 milioane vizionări.

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Un alt sine – locul 5

Trei prietene vizitează un oraș de pe malul mării, unde își descoperă partea spirituală și își înfruntă traumele legate de trecutl familiilor lor.

În sezonul 3, Ada revine în Ayvalık pentru un nou început, dar o legătură din trecut îi schimbă parcursul. Sevgi îndrăznește să-și pună la îndoială visul de a avea o familie, iar Leyla, propria relație.

Sursă foto: Netflix

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