Unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune, de nerecunoscut la 70 de ani. A renunțat la carieră în urmă cu un deceniu și a dispărut din luminile reflectoarelor

David Caruso, actorul care a cucerit milioane de fani în rolul locotenentului Horatio Caine din celebrul serial „CSI: Miami”, a fost surprins recent în public, la vârsta de 70 de ani, într-o ipostază ce i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Starul părea aproape de nerecunoscut, într-o apariție total diferită de imaginea sa iconică de pe micile ecrane.

Fotografiile surprinse de paparazzi îl arată pe Caruso în Sherman Oaks, Los Angeles, unde își verifica mașina îmbrăcat lejer, în pantaloni de trening gri, un tricou asortat și sandale Crocs negre.

Cu părul roșcat până la umeri, ochelari de soare și o pălărie fedora cafenie, actorul a demonstrat că viața de pensionar i se potrivește perfect.

Deși a fost unul dintre cei mai carismatici detectivi din televiziune, David Caruso a ales să se retragă din lumina reflectoarelor în 2012, odată cu finalul serialului „CSI: Miami”. În cei 10 ani de difuzare, serialul a devenit un fenomen global, iar rolul său a fost esențial pentru succesul producției premiate cu Emmy.

David Caruso a interpretat personajul lui Horatio Caine și în alte producții din franciza „CSI“*”, precum „CSI: NY” și „CSI: Crime Scene Investigation”, iar vocea sa a fost folosită și într-un joc video inspirat de serial.

Cariera sa impresionantă s-a completat cu o viață personală plină de evenimente. Născut în New York, actorul a fost căsătorit de trei ori și este tatăl a trei copii.

Prima sa căsătorie, cu Cheri Maugans, a durat cinci ani, între 1979 și 1984. A urmat o a doua căsătorie cu actrița Rachel Ticotin în 1984, care i-a dăruit o fiică, Greta, dar relația s-a încheiat în 1987. Ultimul său mariaj, cu Margaret Buckley, a început în 1996 și s-a sfârșit în 2007. Pe lângă Greta, David mai are doi copii, Marquez și Paloma, dintr-o relație anterioară cu Liza Marquez.

