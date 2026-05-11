Actorul Michael Pennington, celebru pentru rolul lui Moff Jerjerrod în „Star Wars”, a murit la 82 de ani

Lumea cinematografiei și a teatrului internațional este în doliu după pierderea unuia dintre cei mai rafinați actori britanici. Michael Pennington, artistul care a oferit chipul și rigoarea militară comandantului Stelei Morții în universul „Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de publicația britanică The Telegraph, marcând sfârșitul unei cariere de peste șase decenii în care Pennington a jonglat cu măiestrie între blockbusterele de la Hollywood și profunzimea textelor clasice ale lui William Shakespeare.

De la amenințările lui Darth Vader la gloria intergalactică

Pentru publicul larg, Michael Pennington va rămâne veșnic întipărit în memorie datorită rolului din „Războiul Stelelor: Episodul VI – Întoarcerea lui Jedi”, lansat în 1983. În pielea lui Moff Jerjerrod, actorul a interpretat magistral tensiunea unui comandant aflat sub presiunea imensă a lui Darth Vader și a Împăratului Palpatine. Scena în care acesta este avertizat că „Împăratul nu este la fel de iertător ca mine” a devenit un moment iconic al culturii pop, oferindu-i lui Pennington un statut legendar în rândul fanilor science-fiction.

Deși succesul în America a fost asigurat de acest rol, inima actorului a bătut întotdeauna pentru scenă. Un spirit profund dedicat artei dramatice, Pennington nu s-a lăsat sedus de mirajul banilor de la Hollywood, preferând de multe ori scândura teatrului în detrimentul platourilor de filmare din Los Angeles.

Sacrificiul pentru Hamlet: A refuzat-o pe Meryl Streep pentru teatru

Un aspect mai puțin cunoscut, dar care definește integritatea sa artistică, este momentul în care Michael Pennington a refuzat un rol ce i-ar fi putut schimba radical traiectoria în cinema. În anul 1980, i s-a oferit șansa de a juca rolul principal masculin alături de celebra Meryl Streep în pelicula „Iubita locotenentului francez”. Cu o rară putere de convingere asupra propriei vocații, Pennington a spus „nu” acestui proiect major pentru a nu abandona repetițiile pentru o producție teatrală.

„Mi-am dat seama că nu pot să-l las pe Hamlet să plece. Este unul dintre marile premii”, a mărturisit ulterior actorul, conform declarațiilor preluate de The Telegraph. Această loialitate față de personajul shakespearian a rămas un punct de referință în biografia sa, demonstrând că pentru Pennington, actoria era o misiune spirituală, nu doar o profesie. Soarta a făcut ca, decenii mai târziu, acesta să lucreze în sfârșit cu Meryl Streep în filmul „Doamna de Fier”, încheind astfel un cerc simbolic al carierei sale.

Fondator de trupe și mentor al generațiilor de actori

Cariera lui Michael Pennington a fost marcată de o activitate neîntreruptă și diversă. După ce a debutat ca actor secundar în prestigioasa Royal Shakespeare Company în 1964, acesta a simțit nevoia de a democratiza teatrul clasic. În 1986, a fondat The English Shakespeare Company, o trupă al cărei scop a fost să ducă producțiile de amploare în turnee naționale și internaționale, făcând textele vechi accesibile publicului larg.

Dincolo de teatru și de universul „Star Wars”, Pennington a fost o prezență constantă în producții de televiziune de succes precum „Dinastia Tudorilor” sau „Waking the Dead”. Vocea sa inconfundabilă a putut fi auzită pentru ultima dată în anul 2022, în serialul „Raised by Wolves” produs de Ridley Scott. În plan personal, actorul a trecut în ultimii ani prin momente dificile, pierzându-și partenera de lungă durată, Prue Skene, în anul 2025. Michael Pennington lasă în urmă o moștenire culturală vastă, fiind autorul mai multor cărți despre arta actorului, volume care vor servi drept ghid pentru generațiile viitoare de artiști.

