Aurelian Temișan, mesaj special pentru Andreea Bălan, în ziua nunții cu Victor Cornea. Artistul i-a fost naș de cununie la căsătoria cu George Burcea

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au fost prezenți la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea din acest weekend. Artistul și soția lui au fost nașii de cununie ai Andreei și ai lui George Burcea. În urma divorțului, aceștia au rămas apropiați, iar dovadă o face mesajul pe care Temișan i l-a transmis fostei sale fine.

Cântăreața i-a întâmpinat la Buftea cu zâmbetul pe buze și brațele deschise, spunându-le: „Mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi”, în timp ce Temișan a completat: „Și astăzi”.

„Sunt fericită că voi îmi sunteți nași pe viață. Asta este cel mai important”, a precizat Andreea Bălan.

„Și să știi că ușa noastră rămâne în continuare deschisă”, a subliniat Aurelian Temișan.

După nuntă, Monica Davidescu le-a transmis și ea un mesaj celor doi tineri căsătoriți.

„Azi e prima lor zi din o lungă și frumoasă căsnicie pe care le-o doresc! La mulți ani fericiți, Andreea și Victor!”, a scris Monica Davidescu pe Instagram.

Andreea Bălan și Victor Cornea au valsat pe piesa artistei

Andreea Bălan a compus o piesă specială pentru dansul mirilor, pe care i-a dedicat-o soțului ei, Victor Cornea. Cei doi au dansat primul lor dans în calitate de soț și soție, înconjurați de balerine.

Atracția serii a fost tortul cu șase etaje și cu poza cuplului, care a fost decorat și cu flori albe.

Nici focul de artificii de la miezul nopții nu a lipsit, Andreea Bălan, Victor Cornea și fetițele artistei, Ella și Clara, s-au bucurat din plin de acest moment.

La nuntă, Andreea a schimbat patru rochii de mireasă, prima cu trenă lungă, detașabilă, de câțiva metri, a doua lungă și lejeră pentru dans, a treia cu pene și dantelă, mini, iar ultima scurtă și veselă.

Și fetițele artistei, Ella și Clara, au strălucit în rochie elegante roz, cu funde albe.

Sursă foto: Instagram

