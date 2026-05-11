Detaliul care îi dă de gol pe Cabral și Andreea Ibacka. Ce s-a observat după zvonul că au divorțat. Fanii sunt acum convinși

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2011 și au împreună doi copii, pe Namiko și Tiago. Recent, s-a scris că cei doi ar fi divorțat, pentru că nu au mai fost văzuți împreună prea des. În plus, un detaliu le-a dat de gândit fanilor cu privire la această speculație. 

Cabral și Andreea Ibacka, detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani

În ultima perioadă, Cabral și Andreea Ibacka au început să posteze fotografii doar singuri. Mai mult, Cabral a avut mai multe postări triste, în care aborda teme legate de viață. Schimbarea a fost vizibilă, mai ales că înainte, Cabral era adeptul postărilor amuzante și glumelor. 

Un detaliu i-a pus pe gânduri pe fani. Verighetele celor doi nu mai există. În cele mai recente apariții, Cabral a decis să renunțe la verighetă, după ce Andreea a făcut același lucru.

Ultima apariție a actriței cu verigheta pe deget este dintr-o postare de pe 29 martie.

Ea a mai postat fotografii, însă verigheta nu mai exista, lucru care a făcut fanii să creadă că cei doi nu ar mai fi împreună.

Acum, nici Cabral nu a mai fost văzut cu verigheta, în ultimele imagini postate pe rețelele de sociale.

Cei doi nu au făcut nicio declarație cu privire la relația lor, așa că nu se știe dacă este vorba despre un divorț, o ceartă sau niciuna dintre cele două variante.

Ce mesaj a postat Cabral

La începutul acestei luni, Cabral a publicat pe Instagram un mesaj emoționant în care a vorbit despre oboseala emoțională și importanța oamenilor apropiați în momente dificile.

Mesajul a stârnit curiozitatea urmăritorilor, care au dedus că ceva s-a întâmplat în viața lui. Speculațiile au continuat, mai ales că au existat tot felul de semne subtile privind o perioadă dificilă în căsnicia prezentatorului cu soția lui.

„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi.

Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere. Uneori, cel mai mare curaj nu e să reziști, ci să spui: nu mai pot. Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău, a mai scris el”, a scris Cabral. 

