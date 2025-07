Cabral și Andreea Ibacka, implicați într-un accident rutier. Actrița a fost transportată la spital

Cabral și Andreea Ibacka au fost implicați într-un accident rutier joi, 17 iulie. Cei doi se aflau pe motocicletă în momentul în care au fost acroșați în trafic de conducătorul unui autoturism, care nu a fost atent la schimbarea direcției de mers. Actrița a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cabral și Andreea Ibacka, implicați într-un accident rutier

Cabral Ibacka și soția lui, Andreea Ibacka, au fost victimele unui accident rutier provocat în centrul Bucureștiului. Cei doi circulau cu motocicleta în momentul în care au fost acroșați de un autovehicul, la intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti.

Conform informațiilor, accidentul a avut loc în jurul ore 13:00, în momentul în care un conducător auto, care se deplasa dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu motorul care se deplasa regulamentar pe banda 1, în aceeași direcție de mers.

La volanul autovehiculului se afla un bărbat de 71 de ani, care nu s-ar fi asigurat la schimbarea liniei de mers, acroșându-i pe Cabral și Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka a avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță, iar mai apoi a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru mai multe îngrijiri.

Comunicatul Poliției

Brigada Rutieră a transmis un comunicat în urma accidentului, la cerea publicației Fanatik.

„La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 13:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc la intersecția dintre Bd. Nicolae Bălcescu-Str. C.A. Rosetti. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Nicolae Bălcescu dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe banda I a Bd-ului. Nicolae Bălcescu, în aceeași direcție. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pasagerului aflat pe motocicletă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri”, se arată în comunicat.

Atât Cabral Ibacka, cât și șoferul autovehicului au fost testați cu aparatul Alcooltest, în urma accidentului.

„Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, se mai arată în comunicatul autorităților.

Nici Cabral și nici Andreea Ibacka nu au vorbit până în acest moment despre accidentul în care au fost implicați. Ultima postare a prezentatorului de televiziune îi este adresată Mihaelei Rădulescu, după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner.

Sursă foto: Instagram

