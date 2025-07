Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu, a murit la vârsta de 56 de ani

Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu, a murit după ce a căzut cu parapanta în zona italiană Porto Sant`Elpidio, în apropiere de Fermo. Bărbatul avea 56 de ani.

Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu, a murit la 56 de ani

Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, a încetat din viață joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani. Potrivit presei italiene, austriacului i s-a făcut rău în timăul zborului și a pierdut controlul, prăbușindu-se.

La Republica scrie că Felix a căzut în piscina unui resort de pe litoralul italian, lovind o tânără care a fost rănită la impact, însă viața ei nu este în pericol.

În urma accidentului, iubitul Mihaelei Rădulescu și-a pierdut cunoștința și a intrat în stop cardiac. Echipele de urgență au solicitat o ambulanță aeriană pentru a-l transporta de urgență la Spitalul Torrette din Ancona, dar nu au mai apucat să îl îmbarce în elicopter, inima lui încetând să mai bată.

Felix Baumgartner se afla în vacanță cu Mihaela Rădulescu în vacanță în Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii, în momentul accidentului.

Austriacul i-a făcut o declarație de dragoste Mihaelei Rădulescu, cu 24 de ore înaintea accidentului

Cu doar 24 de ore înainte de a înceta din viață, Felix Baumgartner i-a făcut o declarație de dragoste Mihaelei Rădulescu, în mediul online. Acesta a distribuit pe pagina sa de Instagram un clip în care apare cu fosta prezentatoare de televiziune, în timp ce se auzea piesa „Perfect” a lui Ed Sheeran.c

„Baby, I’m dancin’ in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass while listenin’ to our favourite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, „Darling, you look perfect tonight”

„Iubito, dansez în întuneric cu tine între brațe

Desculț pe iarbă, ascultând melodia noastră preferată

Când ai spus că arăți îngrozitor, am șoptit

Dar tu ai auzit: Dragă, arăți perfect în seara aceasta”, sunt versurile pe care austriacul i le-a dedicat partenerei sale.

În urmă cu câteva zile, Felix Baumgartner, postase pe Facebook o imagine din zbor, însoțită de mesajul: „Salutări, sărbători în zbor din Fermo, Italia. Unde mergeți în vacanță anul acesta?”.

Iubitul Mihaelei Rădulescu era cunoscut în întreaga lume pentru cascadoriile extreme, în special pentru saltul din stratosferă cu care a stabilit trei recorduri mondiale.

Sursă foto: Profimedia

