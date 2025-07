Monica Davidescu, internată la Spitalul Colțea: „E multă trudă în spital pentru salvarea vieții și sănătății unui om”

Monica Davidescu a fost internată timp de o săptămână la Spitalul Colțea. Actrița a ținut să mulțumească întregului personal medical pentru modul în care a fost îngrijită, precum și tuturor angajaților din sistemul de sănătate care se asigură zi de zi că pacienții primesc atenția și grija de care au nevoie.

Monica Davidescu, internată la Spitalul Colțea

Monica Davidescu (52 de ani) a petrecut o săptămână internată la Spitalul Colțea. Actrița nu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, în schimb a mulțumit întregului personal medical pentru atenția și grija pe care i le-au oferit. Cu această ocazie, soția lui Aurelian Temișan (53 de ani) și-a îndreptat atenția către toți angajații din sistemul de sănătate care se asigură că pacienții au parte de cel mai bun tratament posibil.

„MULȚUMESC. E multă trudă în spital pentru salvarea vieții și sănătății unui om, în ture lungi și obositoare, 24 de ore, 7 zile în săptămâna, iar suma netă pe care o primesc nu e cea pe care o vedeți la televizor, este jumătate, uneori mai puțin chiar, pentru că restul e impozitul către guvernanții noștri, dar în reportaje dau bine sumele mari.

E multă responsabilitate și sunt multe decizii pe care medicii le iau sub presiune. Am urmărit infirmierii și infirmierele care zoresc toată ziua să mențină curățenia, să însoțească pacienții, să îi ajute, să îi spele. Am apreciat asistentele și asistenții care împart cu responsabilitate medicamente, pun branule, fac injecții, potrivesc perfuzii, le urmăresc, le opresc, alină dureri…

Am privit medicii rezidenți care ascultă pacienții, discuta cu ei, notează orice schimbare de stare, schimbă pansamente, urmăresc evoluțiile. Am rămas impresionată de medicii anesteziști, specialiști și chirurgi care intervin prin voia Domnului și repară organismele noastre”, a scris Monica Davidescu în descrierea unei fotografii surprinse pe patul de spital.

Citește și: Aurelian Temișan și Monica Davidescu, de 29 de ani împreună! Cum arătau în ziua nunții / Galerie foto

„Mi-au vorbit, m-au ascultat, m-au alinat, mi-au redat bună funcționalitate a organismului”

În dreptul aceleiași postări, Monica Davidescu le-a mulțumit „cu plecăciune” tuturor angajaților din sistemul de sănătate. În încheiere, actrița și-a îndreptat atenția că personalul spitalului Colțea, care timp de o săptămână „i-au redat bună funcționalitate a organismului”.

„Mulțumesc din nou cu plecăciune acestor oameni din toate spitalele. De dată asta mă îndrept în mod direct cu mulțumirile către personalul spitalului Colțea pentru o săptămână în care mi-au dăruit din timpul lor, mi-au vorbit, m-au ascultat, m-au alinat, mi-au redat bună funcționalitate a organismului. MULȚUMESC”, a concluzionat actrița.

Foto: Instagram/@monica_davidescu_

Urmărește-ne pe Google News