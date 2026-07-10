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Joanna Pettet, actrița britanică și canadiană cunoscută din filmele Casino Royale și The Group, a murit pe 7 iulie, la vârsta de 83 de ani. Cauza decesului nu a fost încă anunțată.

Joanna Pettet a murit la 83 de ani

Joanna Pettet, o actriță remarcabilă cunoscută pentru rolurile sale iconice din filmele „The Group” și „Casino Royale”, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Cauza decesului nu a fost încă anunțată, dar vestea dispariției sale a lăsat un gol imens în lumea cinematografiei.

Prietena și fosta manageră a actriței, Pam DuBois, a declarat pentru The Hollywood Reporter că aceasta a murit la Spitalul Temecula Valley din California.

Într-o postare pe Facebook de miercuri, 8 iulie, DuBois a menționat că Joanna Pettet a murit la 31 de ani după pierderea fiului ei, Damien Cord, care s-a stins la vârsta de 26 de ani în urma unei supradoze de heroină.

„Toți am iubit-o pe Jo, dar a existat o persoană care a iubit-o mai mult. Și ieri, la cea de-a 31-a aniversare a morții sale, Damien Zach și-a luat mama în rai și acolo ea va rămâne cu el pentru totdeauna”, a scris Pam DuBois.

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Cine a fost Joanna Pettet

Născută în Londra în 1942, Joanna Pettet a fost crescută în Montreal după ce tatăl său a murit în Al Doilea Război Mondial. La doar 16 ani, aceasta s-a mutat la New York pentru a-și urma visul de a deveni actriță.

După debutul pe scena teatrală din Manhattan, unde a strălucit în trei comedii pe Broadway, ea și-a făcut intrarea în lumea filmului cu „The Group”, regizat de Sidney Lumet, alături de nume precum Candice Bergen și Jessica Walter.

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În 1967, Joanna Pettet a cucerit publicul cu interpretările sale din „The Night of the Generals”, „Robbery” și celebra parodie a filmelor James Bond, „Casino Royale”. Aici, a intrat în pielea personajului Mata Bond, fiica lui James Bond (interpretat de David Niven) și Mata Hari. Alături de Terence Stamp, actrița a strălucit și în westernul romantic „Blue” din 1968.

Pe plan personal, Joanna Pettet a fost căsătorită cu actorul Alex Cord între 1968 și 1989. Cei doi au avut un fiu, Damien Cord.

De-a lungul vieții sale, actrița a avut relații romantice cu actorii Terence Stamp și Alan Bates, cu care a jucat în piesa de teatru „Poor Richard”. După ce și-au reluat relația în 2002, Bates i-a lăsat o moștenire înainte de a muri de cancer pancreatic în 2003.

Sursă foto: Profimedia

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