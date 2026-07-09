Cum să pari mai slabă fără să ții dietă. Secretul Mihaelei Bilic

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nutriționista Mihaela Bilic propune o soluție surprinzătoare pentru a părea mai suplă imediat. Nu este vorba despre o dietă, ci despre un truc vestimentar.

Cum să pari mai slabă fără să ții dietă

Cum să arăți mai suplă fără dietă? Mihaela Bilic, medic nutriționist renumit, are o soluție surprinzător de simplă, dar extrem de eficientă: alege haine care ți se potrivesc cu adevărat. Într-un mesaj plin de umor, publicat recent, Bilic le oferă femeilor un sfat practic pentru a-și redobândi încrederea în sine chiar de a doua zi.

„Nu vreau să vă necăjiți că a venit vara și v-a găsit cu mai multe kilograme decât vă doreați. Există o soluție rapidă și eficientă de a «slăbi» peste noapte: haine cu un număr mai mari! Sau, mai bine spus, haine pe măsura voastră reală, nu cea la care ați dori să fiți”, explică Mihaela Bilic.

Aceasta atrage atenția asupra unui obicei comun: multe femei își cumpără haine prea strâmte, în speranța că vor slăbi și vor încăpea în ele. Însă efectul este exact opusul celui dorit.

„S-a observat că femeile au tendința să-și cumpere haine fixe, care le strâng și în care abia intră, pe principiul «vreau să mai slăbesc puțin». Și în așteptarea acestui slăbit, arată în majoritatea timpului de parcă s-au îngrășat! De vină sunt și hainele prost alese”, spune nutriționista.

Citește și: Secretul bine ascuns al Biancăi Drăgușanu. Ce face în fiecare zi, fără excepție: „Ca să se întâmple minuni”

Citește și: Corina Dănilă și-a pierdut casa și are de plătit o sumă considerabilă. Decizia instanței, după 10 ani de procese

Sfatul Mihaelei Bilic

Pentru un efect vizual instantaneu, Mihaela Bilic le încurajează pe femei să își reevalueze garderoba.

„Vă invit să faceți această încercare: sigur aveți în dulap haine care au o măsură în plus, uitați de obsesia lui 38! Alegeți un tricou care nu e mulat, care nu se lipește de corp – ceea ce voi numiți colăcei de grăsime poate fi doar piele lipsită de tonus, care arată inestetic. Luați o rochie dreaptă în loc de una strânsă pe talie și renunțați câteva zile la blugii pe care abia îi închideți”, recomandă ea.

Citește și: Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate

Citește și: Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”

Această abordare nu este despre a trișa sau a renunța la obiectivele de slăbire, ci despre a trăi în prezent și a te bucura de tine, așa cum ești acum.

„Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul «Parcă ai mai slăbit!». Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38!”, adaugă Mihaela Bilic.

Pentru această vară, medicul nutriționist propune o schimbare de perspectivă: în loc să te stresezi cu kilogramele în plus, concentrează-te pe confort și pe cum te simți.

„Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi, e așa bine să poți respira în voie!”, încheie ea.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News